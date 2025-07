Fútbol: Copete: "He priorizado el Valencia por encima de todo y estoy orgulloso"

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El nuevo jugador del Valencia CF, el central español José Copete, ha asegurado este miércoles que ha "priorizado el Valencia por encima de todo", que está "orgulloso" de pertenecer al club 'che' y que tiene "muchas ganas" de empezar a jugar en la entidad de Mestalla a las órdenes de Carlos Corberán. "Cuando me proponen la oportunidad de venir al Valencia, lo he priorizado por encima de todo y estoy súper orgulloso de pertenecer ahora a este club, con muchísimas ganas y deseando empezar", expresó el central sevillano en la rueda de prensa de presentación como nuevo jugador del Valencia. El exjugador del RCD Mallorca contó que el club valencianista "siempre ha estado" entre los mejores y que, para devolver al club a ese lugar, la base es "trabajar" y darle mucha importancia al "día a día". "Llevo aquí tan solo un par de días y noto la exigencia que tiene el club, que es la de los mejores", recalcó Copete. Con ese objetivo en mente, el central andaluz cree que hay que "seguir creciendo poco a poco", intentando hacer las cosas "lo mejor posible", pero siempre "desde el trabajo diario" y marcándose "pequeños objetivos". "Vengo con muchas ganas de trabajar y de demostrar quién soy, pero los objetivos pasan por trabajar día a día y tomarnos desde la primera jornada ya como una final. En base a eso, seguro que al final de temporada vamos a conseguir estar arriba", continuó. Por otro lado, explicó que el club le ha mostrado "mucha confianza", aunque su papel en el equipo dependerá de "las decisiones" del entrenador, Carlos Corberán, aunque él va a "trabajar y darlo todo". "El entrenador y el club me han hecho sentir importante desde el primer momento y eso cualquier jugador lo agradece. Vengo con muchísimas ganas de demostrar", reflejó. El nuevo jugador valencianista se definió como un "central agresivo" al que le gusta el duelo y también el "trato con balón", y aseguró que tratará de adaptarse "lo mejor posible" a las exigencias de su nuevo club. "Me siento cómodo jugando en línea de dos centrales y también con tres y estoy para lo que requiera el entrenador", apuntó en relación a su manera de jugar. Para terminar, el sevillano habló sobre el ambiente de su nuevo equipo, que es "bueno", algo que es "fundamental", a su juicio, "para el día a día". "A mí me marcan que hay que trabajar, exigirse y en base a todo este tipo de cosas vamos a conseguir grandes objetivos, seguro", concluyó.