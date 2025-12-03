Fútbol. Cristian Carracedo dona a LEGENDS la camiseta del último ascenso del Córdoba a LaLiga Hypermotion

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

El jugador del Córdoba CF Cristian Carracedo, uno de los protagonistas del ascenso de los blanquiverdes a LaLiga Hypermotion en 2024, ha entregado este miércoles a LEGENDS: The Home Of Football presented by LaLiga, la camiseta con la que disputó el partido del 23 de junio de 2024, en el que el conjunto andaluz se impuso 2-1 al Barça Atlètic y certificó su regreso al fútbol profesional cinco temporadas después.

En el acto estuvieron presentes Cristian Carracedo; Daphne Villegas, CEO de LEGENDS; y Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF, como muestra de la colaboración institucional y del reconocimiento al valor histórico de este ascenso para la ciudad y para el fútbol andaluz.

"Esta camiseta es parte de un día que jamás olvidaré. Entregarla a LEGENDS es mi forma de compartir ese sentimiento con todos los que viven el fútbol con pasión y, por supuesto, con todos nuestros aficionados", señaló Cristian Carracedo.

Por su parte, la CEO de LEGENDS, Daphne Villegas, destacó que recibir una pieza "tan significativa" del ascenso del Córdoba les "emociona e impulsa" a seguir preservando la historia del fútbol. "Este ascenso fue un orgullo para la ciudad y para nuestra afición; que esta camiseta esté presente en LEGENDS refleja la importancia de lo que vivimos", expresó Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF.

Con esta incorporación, LEGENDS continúa fortaleciendo su misión de preservar y difundir los hitos que han marcado al fútbol, acercando a los aficionados a los momentos que construyen la grandeza de este deporte.