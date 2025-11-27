Fútbol. Cristiano Ronaldo, nuevo accionista de WOW: "Representan valores en los que realmente creo"

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El delantero portugués del Al-Nassr Cristiano Ronaldo es nuevo accionista de WOW FC, promotora española de artes marciales mixtas y que ya cuenta con el luchador hispano-georgiano Ilia Topuria entre su accionariado.

"WOW FC anuncia con orgullo que Cristiano Ronaldo, uno de los más deportistas influyentes y admirados en el planeta, pasará a ser accionista de la empresa. Su entrada marca un hito definitorio para WOW FC y un momento transformador para el futuro de las artes marciales mixtas en todo el mundo", explicó la compañía en un comunicado.

Para el jugador luso, WOW FC está construyendo "algo único y poderoso", por lo que está orgulloso de unirse "a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación". "Las MMA representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resistencia y la búsqueda constante de la excelencia", comentó Ronaldo.

Desde la propia compañía esperan que la participación del futbolista ganador de cinco Balones de Oro acelere la expansión global de WOW y refuerce su misión de hacer de las MMA un movimiento cultural dominante en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y más allá, influyendo no sólo en el mundo del deporte, sino también en la cultura, la moda, el entretenimiento y la educación.

WOW FC ha expresado su confianza en que el papel de Ronaldo será "orgánico y activo", ayudando a la organización a expandir las MMA como "catalizador para mejorar la vida de millones de personas".

Tanto los deportistas como el público, "inspirados por WOW y la influencia de 'CR7', se sentirán capacitados para lograr más y ser mejores".

"Desde el principio, WOW FC se ha comprometido a promover los principios fundamentales que han definido la carrera de Cristiano Ronaldo: disciplina, dedicación, esfuerzo, resiliencia y la búsqueda incesante de la excelencia, valores que, como se ha destacado anteriormente, están intrínsecamente ligados a CR7 y son fundamentales para la cultura de WOW", prosiguió la nota de prensa.

Para el presidente ejecutivo de WOW FC, Arturo Guillén, esta incorporación de Ronaldo a WOW FC llega en "un momento histórico".

"'CR7' es más que una superestrella mundial: es un símbolo de ambición, resistencia y excelencia. Su creencia en nuestra misión valida todo lo que hemos construido y eleva el futuro que estamos forjando", indicó.

Por su parte, Topuria, accionista de WOW FC, añadió que el futbolista portugués representa los "más altos estándares de profesionalidad, trabajo duro y excelencia global". "Juntos, llevaremos las MMA a nuevas cotas e inspiraremos a atletas y aficionados de todo el mundo para que crean que todo es posible", confesó.