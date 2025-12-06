Fútbol. Crónica del Athletic Club - Atlético de Madrid, 1-0

MADRID, 6 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Atlético de Madrid cayó (1-0) con el Athletic Club este sábado en su vista a San Mamés de la jornada 15 de LaLiga EA Sports, por culpa un golazo de Álex Berenguer en el minuto 85, segunda derrota seguida y de la semana que aleja a los madrileños del liderato.

Ambos equipos necesitaban curar las heridas de la jornada adelantada por la Supercopa, derrotas ante Real Madrid y FC Barcelona, y fue el equipo vasco el que lo buscó más y lo encontró sobre la bocina. Tres puntos para responder a una temporada complicada, irregular, y sumar 23 para pegarse a la zona europea. El Atlético se queda con 31, a nueve del líder Barça.

En medio del eléctrico duelo en Bilbao, la intensidad dejó un bonito intercambio de golpes en el primer tiempo pero sin goles. El Athletic mordió de inicio con el clásico arreón de San Mamés en partido grande y Oihan Sancet la tuvo muy clara a los tres minutos. Los del 'Cholo' amainaron el temporal con algo de posesión, pero las ocasiones volvieron a ser locales y por banda derecha con Areso.

Gorka Guruzeta no remató bien el centro en el punto de penalti, tras una recuperación de los 'leones'. El equipo de Ernesto Valverde volvió a apretar en la presión y encontró además a un Nico Williams con ganas. El Atlético tuvo su momento en otro ida y vuelta a los 20 minutos, y probó a Unai Simón en un disparo mordido de Thiago Almada y el remate de Pablo Barrios en el córner posterior.

La lesión de Aymeric Laporte no despistó a un Athletic intenso y atento en defensa, vigilando sobre todo a un Julián Álvarez que intentó cortar su mala racha con la que tuvo, un disparo desviado por poco desde la frontal. Entre las de Williams y la falta de puntería en los cabezazos de Sancet, el cuadro vasco ganaba a los puntos, pero el combate pausó en 0-0 al descanso.

El segundo asalto mantuvo a los de Valverde con la sartén por el mango, en medio de un claro bajón de ritmo y un choque más espeso. Otro desborde del menor de los Williams no lo remató a gol Guruzeta y al 'Cholo' no le quedó otra que mirar al banquillo; entraron Antoine Griezmann y Alexander Sorloth, y se sentó Julián.

Sin la picadura de la Araña, en plena sequía el argentino, el Atlético no encontró más caminos al gol que un disparo lejano de Giuliano Simeone. Los de Valverde insistieron, de nuevo falló Sancet en lo que parecía una contra peligrosa, hasta que Berenguer fusiló el 1-0 en el minuto 85. Justo después de la mejor visitante, un cabezazo de Sorloth que paró Unai Simón, llegó el tanto local, en un pase atrás de Nico Williams que no siguió la defensa madrileña.

El Atleti reaccionó a la desesperada y buscó al delantero noruego pero no evitó un segundo tropiezo seguido, cuando venía lanzado hasta esta semana, para descolgarse del liderato. El martes, les toca el PSV. Mientras, los de Valverde, que van recuperando la mejor versión del internacional español, suman confianza en sus opciones antes de otra dura semana de Champions contra el PSG.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATHLETIC CLUB, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Areso (Gorosabel, min.82), Laporte (Vivian, min.33), Paredes, Yuri; Jauregizar, Galarreta (Rego, min.66); Berenguer, Sancet (Izeta, min.82), Nico Williams; y Guruzeta (Unai Gómez, min.66).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Pubill, Lenglet (Ruggeri, min.62), Hancko; Giuliano, Gallagher (Koke, descanso), Barrios, Nico (Raspadori, min.72); Almada (Sorloth, min.62) y Julián Álvarez (Griezmann, min.66).

--GOL:

1 - 0, min.85, Berenguer.

--ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C.Gallego). Amonestó a Jauregizar (min.14), Galarreta (min.20) y Laporte (min.28) por parte del Athletic. Y a Gallagher (min.12) y Koke (min.94) en el Atlético.

--ESTADIO: San Mamés.