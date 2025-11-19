Fútbol. Curaçao hace historia al ser el país más pequeño en clasificarse para el Mundial

MADRID, 19 Nov. 2025 (Europa Press) -

La selección de Curazao se ha clasificado este martes para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo verano tras empatar 0-0 ante Jamaica en el último partido de clasificación, convirtiéndose en el país más pequeño del mundo por población que jamás haya alcanzado la fase final de la Copa del Mundo.

Un empate 0-0 en Jamaica fue suficiente para que Curazao terminara invicta en la cima del Grupo B de las eliminatorias de América del Norte, Central y el Caribe (CONCACAF). Así, el combinado caribeño se aseguró una plaza en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Una clasificación que logró sin su seleccionador, Dick Advocaat, que se perdió el partido tras viajar a su país, Holanda, por motivos familiares.

La del próximo verano será la primera participación mundialista en la historia del país. Una isla que tenía una población de 156.115 habitantes en enero, según la oficina nacional de estadística. Así, supera a Islandia, con unos 400.000 habitantes, que hasta ahora era el país más pequeño en clasificarse para un Mundial, tras su participación en Rusia 2018.

Por su parte, Panamá también se aseguró el billete para su segundo Mundial, tras el de 2018, con una victoria por 3-0 sobre El Salvador, mientras que Haití hizo lo propio ganando el Grupo C, tras imponerse por 2-0 a Nicaragua en la última jornada. Un resultado que permite a los haitianos quedar por delante de selecciones favoritas como Honduras y Costa Rica, y disputar la segunda Copa del Mundo de su historia, tras estar presentes en Alemania 1974.