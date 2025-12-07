Fútbol.- Dani Carvajal fue a por el árbitro: "El nivel que dais y llorando luego en rueda de prensa"

MADRID, 8 Dic. 2025 (Europa Press) -

El colegiado Alejandro Quintero González reflejó en su acta de la derrota (0-2) del Real Madrid ante el RC Celta este domingo el motivo de las tres expulsiones que vio el conjunto blanco y, además, registró las quejas de Dani Carvajal, ausente por lesión.

El Madrid terminó el partido de Liga en el Santiago Bernabéu jugando con nueve futbolistas en una media hora final muy tensa. Fran García fue expulsado en el minuto 64 por "doble amarilla", dice el acta, aunque la primera la había visto dos minutos antes.

Además, el colegiado explicó en su redacción que Álvaro Carreras, quien había visto una primera amarilla, fue expulsado en el minuto 90 en este caso por dirigirse al árbitro andaluz con un: "eres malísimo". Por otro lado, el acta confirmó que una tercera roja, mostrada hacia el banquillo, fue para Endrick.

"Endrick fue expulsado por levantarse del banquillo, saliendo del área técnica, dirigiéndose al cuarto árbitro en voz en grito, teniendo que ser sujetado por miembros del cuerpo técnico", escribió.

Por otro lado, en 'otras incidencias', Quintero González denunció el comportamiento de Carvajal.

"Una vez finalizado el encuentro y encontrándonos en el túnel de vestuario, identifico al jugador Dani Carvajal, sin atuendo deportivo y vistiendo ropa de calle, el cual se dirige hacia mi persona en los siguientes términos: 'El nivel que dais y llorando luego en rueda de prensa'", relató el árbitro.