Fútbol: Dani Carvajal y la llegada de Xabi Alonso: "Era un cambio necesario, el ciclo había llegado a su fin"

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

El lateral derecho español Dani Carvajal confesó que la salida del entrenador italiano Carlo Ancelotti del Real Madrid y la llegada al banquillo de Xabi Alonso "era un cambio necesario", porque "el ciclo había llegado a su fin" y necesitaban "un poco de savia nueva", al mismo tiempo que aseguró que Lamine Yamal está "como siempre" y no ha cambiado en el último año.

"Era un cambio necesario. El ciclo había llegado a su fin, necesitábamos un poco de savia nueva, y con Xabi estamos muy bien", expresó el lateral derecho en una entrevista al programa 'El Larguero' de la Cadena SER.

Así resumió el de Leganés el adiós de Carlo Ancelotti y la llegada de Xabi Alonso al banquillo madridista. Y ahora están en pleno proceso de adaptación a los conceptos del tolosarra, los cuales van cogiendo "día a día". "Hemos tenido un buen arranque con tres victorias, pero seguimos cogiendo conceptos", dijo.

"Nos pide presionar más arriba. Creo que el equipo está juntando más las líneas y hacemos que, cuando se pierde el balón, el rival tenga que hacer muchos metros hasta nuestra portería y eso es un factor a favor, que cuando recuperes tengas 70 metros y que no te roben más cerca. Así que sí, estamos presionando más al unísono todos", celebró.

El técnico vasco le pide a la plantilla una mayor disciplina en cuanto a los horarios y pasar más tiempo analizando vídeos. "Luego también la metodología en el juego, que luego al final el tiempo y los resultados dirán cómo es mejor aunque sea injusto, porque no puedes fiarte de que el camino sea el correcto porque el fútbol es así, los resultados marcan el devenir de los entrenadores", reflexionó.

Finalmente, Carvajal también abordó el momento por el que pasa Lamine Yamal. "Llevo unas horas con él, pero Lamine está como siempre, no ha cambiado respecto al año pasado. Cuando llegue el Clásico, veremos. La gente tiene que entender que es complicado. Tiene 18 años, es referente en un club como el FC Barcelona, ha firmado un contrato importante y su repercusión ha crecido muchísimo", advirtió.

"Eso no es fácil de gestionar. Tienes que estar bien asesorado, tener los pies en el suelo... Y cometerá errores como hemos cometido todos. ¿El Balón de Oro? Yo no voy a votar así que no se lo doy a nadie", concluyó el lateral.