Fútbol: Dani Olmo, baja indefinida con una lesión en el sóleo sin afectación conectiva

BARCELONA, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El jugador internacional español del FC Barcelona Dani Olmo estará de baja un tiempo indefinido por una lesión muscular en el sóleo izquierdo que, no obstante, no presenta "afectación conectiva", y se perderá los siguientes partidos con el Barça tras regresar lesionado de la última concentración con la selección española.

"El jugador Dani Olmo sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, sin afectación conectiva. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución", anunció el club blaugrana en un comunicado.

Según explicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Olmo llegó a la concentración el pasado lunes con "signos de fatiga muscular", según informó el FC Barcelona a la selección. Una fatiga que, tras un único entrenamiento previo al partido contra Georgia, el viernes pasado y que terminó con molestias, ha acabado siendo una lesión muscular.

Olmo, que no pudo jugar ya contra el equipo georgiano en Elche, regresó a Barcelona para ser sometido este lunes a estas pruebas que han determinado esta lesión. Pese a que el club blaugrana no quiere hablar de un tiempo aproximado de baja, el de Terrassa se perderá seguro los próximos compromisos ante el Girona, Olympiacos y con el Clásico en el aire.

Hasta el momento, Dani Olmo ha jugado 10 partidos entre LaLiga EA Sports (8) y la Champions League (2), en los que marcó un gol en la victoria ante el Getafe y dios dos asistencias, también en la competición doméstica.