Fútbol. David Escudé: "Las fases 1B y 1C del Spotify Camp Nou deben ir un poco más rápido"

BARCELONA, 10 Nov. 2025 (Europa Press) -

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, aseguró este lunes que las obras del Spotify Camp Nou avanzan "de la mejor manera" y se mostró "optimista" con que las próximas fases 1B y 1C "vayan más rápido" que la inicial 1A, aunque advirtió que serán los técnicos y no los políticos quienes determinen cuándo podrá reabrirse el estadio.

"Yo creo que todos los aficionados compartieron ese momento de emoción, de volver a entrar y ver el césped del Spotify Camp Nou, y ahora toca seguir trabajando. Creo que se está haciendo de la mejor manera y soy optimista. Las fases 1B y 1C deben ir un poco más rápido que la 1A, por muchos motivos: porque ya nos hemos acostumbrado a trabajar y porque son más sencillas", explicó Escudé tras asistir a la presentación del partido amistoso y solidario entre Catalunya y Palestina, que se disputará el 18 de noviembre en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Subrayó que serán los técnicos, los bomberos, los ingenieros, los arquitectos, la empresa y el club quienes tengan la última palabra sobre los plazos y las condiciones para reabrir el recinto. "Cuando abramos la 1B y después la 1C debe ser con plenas garantías de seguridad para todos los aficionados", insistió.

Preguntado por la posibilidad de que el Barça regrese al Camp Nou el 22 de noviembre ante el Athletic Club, Escudé fue tajante: "No me quiero comprometer con ninguna fecha. Entiendo que para el club, para mí como concejal y para la ciudad, cuanto antes vuelva el Barça a su casa, mejor. Pero no puedo comprometerme con una fecha porque la presión debe ser la de trabajar en las condiciones óptimas para garantizar el retorno con total seguridad".

El concejal descartó que el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, le presionara sobre el calendario de obras durante el acto del domingo. "No, porque apenas coincidimos para saludarnos. Estaba emocionado como buen aficionado. No hablamos nada de estos temas, cero. Él ya sabe la posición del Ayuntamiento y la comparto al cien por cien: entendemos que el club quiera calendarizar cuanto antes, pero debemos ser muy respetuosos con la labor de los técnicos", afirmó.

Sobre el amistoso entre Catalunya y Palestina, Escudé destacó que espera "una gran respuesta" del público y un ambiente histórico en Montjuïc. "Han dicho que en Bilbao esperan 35.000, es complicado pero no imposible. La sociedad catalana, cuando se moviliza, lo hace de verdad. Creo que veremos un buen partido, con un once de jugadores de Primera División, y que llenaremos el estadio", auguró sobre el duelo solidario que se jugará en el Estadi Olímpic Lluís Companys el 18 de noviembre.