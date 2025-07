Fútbol: David Hancko: "En mi carrera todo va poco a poco, y el Atlético es un reto"

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El central eslovaco David Hancko confesó que fichar por el Atlético de Madrid, por cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, es "un reto" en una carrera que va "poco a poco", y destacó el interés de la directiva colchonera por contratarle frente a otras ofertas como las del Al Nassr de Cristino Ronaldo. "Ya estaba cerca el año pasado, pero al final no pudo ser. Y estoy muy contento por cómo se ha completado mi fichaje por el Atlético. Creo que en mi carrera todo va poco a poco, y esto es un reto, estoy en el punto de partida", dijo en su presentación oficial en el auditorio del Riyadh Air Metropolitano junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. El primer eslovaco en la historia del club colchonero relató cómo se fraguó su fichaje pese a que viajó a Arabia para fichar por el Al Nassr. "Esa oferta estaba ahí, pero creo que al final todo salió bien. Todo terminó como era mi deseo, y porque el Atlético entró de forma muy definitiva en la negociación. Fue muy rápido, y ahí no había ninguna pregunta. Fue mi primera elección, quería venir a Madrid y estoy muy contento de haberlo conseguido", indicó. Nacido en Prievidza en 1997, y de 1,88 metros, Hancko llega procedente del Feyenoord y ha sido 52 veces internacional con su selección, cuatro de ellas en la pasada Eurocopa, en la que llegó hasta los octavos de final. "Cuando jugué hace dos años me impresionó mucho el Atlético. Estoy muy contento de formar parte de un club como éste. Y he trabajado mucho tiempo para ello. Esta primera semana fue perfecta para mí. Y quiero incorporarme lo más rápido posible al equipo", deseó el nuevo defensa rojiblanco. Con el 'Cholo' Simeone comparte una fotografía de la temporada 2018-19, curso en el que compartió vestuario con su hijo Giovanni. "Se ha escrito mucho, pero ofertas reales tampoco he tenido tantas. El año pasado no pude venir al Atlético, pero siento mucho amor hacia este club. Cuando jugué aquí hace dos años me impresionó mucho. Quería jugar en uno de los mejores clubes del mundo", describió. Admitió que ya no es un jugador joven (27 años) sino con "cierta experiencia", y que se centra en entrenar para aclimatarse lo antes posible al grupo. "He tenido suerte en mi carrera y tuve suerte grandes entrenadores como Arne Slot o Robin van Persie, y ahora uno que es de los mejores del mundo. Ahora tengo que luchar por ganarme el puesto", resumió. Por su parte, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, destacó de Hancko su "solidez defensiva", "juego aéreo", "buena salida de balón" y "llegada al área rival". "Estamos ante un extraordinario fichaje para nuestro equipo que refuerza la defensa y aumenta la competitividad en esa zona", dijo. Cerezo le recordó que llega a un club con una "extraordinaria historia" y con una afición que apoya a su equipo incondicionalmente. "Tenemos por delante una temporada muy ilusionante con grandes objetivos en la Liga, Copa, Supercopa de España y Champions. Estamos seguros de que vas a dar lo mejor de ti para ayudarnos a cumplir todos nuestros deseos. Bienvenido a tu nueva casa y mucha suerte, que esta que será tu casa espero que durante muchísimos años", concluyó.