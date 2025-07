Fútbol: Dávid Hancko: "Simeone es una de las grandes figuras del fútbol de las últimas décadas"

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - Nuevo futbolista del Atlético de Madrid, Dávid Hancko, ha asegurado que su nuevo entrenador, Diego Pablo Simeone, es "una de las grandes figuras del fútbol de las últimas décadas" y que está deseando "trabajar a sus órdenes", y ha reiterado que hará "todo lo posible por el éxito" del equipo. "Ha sido una larga espera para llegar hasta aquí y no podría estar más feliz. Creo que estoy en el lugar adecuado, en el que quería estar. Quiero agradecérselo a todos los que lo hicieron posible en el club. Voy a dar lo mejor de mí por el club", declaró en una entrevista a los medios oficiales del club rojiblanco. Además, cree que el encuentro de Liga de Campeones que le enfrentó hace un par de años al equipo colchonero ha sido clave en su fichaje. "Hace dos años jugamos un partido de Champions contra el Atlético. Es un estadio nuevo, increíble y precioso. Como rival, sientes que el partido contra el Atlético no va a ser fácil, el ambiente durante todo el partido fue increíble. Ese partido siempre va a ser especial para mí, porque, por mi situación, quizás fue una de las razones por las que se interesaron por mí", apuntó. "Mi prioridad es defender bien, pero si hay una oportunidad, especialmente en jugadas a balón parado o situaciones así, siempre intentaré marcar y participar", afirmó. "Ojalá después de muchos años, cuando me vaya, se diga que siempre di lo mejor de mí por el club, dentro y fuera del campo, y que mi principal objetivo fue hacer todo lo posible por el éxito del equipo", continuó. El defensa eslovaco también se deshizo en elogios hacia su nuevo técnico, Diego Pablo Simeone. "En el mundo del fútbol es increíble lo que ha hecho como jugador y como entrenador. Sin duda, creo que es una de las grandes figuras del fútbol de los últimos años y décadas. Tengo muchas ganas de ser su jugador y trabajar a sus órdenes. Creo que es genial estar rodeado de gente así, que te ayuda a crecer", señaló. Por último, rememoró su primer encuentro con el entrenador argentino. "Es una bonita historia, quizás algunos hayan visto la foto. Cuando jugaba en la Fiorentina en 2018, era compañero de su hijo Giovanni y él vino a vernos. Lo vi en el salón y le pedí una foto", concluyó.