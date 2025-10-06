Fútbol: David Kogan presidirá el organismo regulador independiente del fútbol inglés

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

David Kogan, un importante ejecutivo de la industria de la televisión y el deporte, ha sido confirmado este lunes por el Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Gobierno británico como el presidente del Regulador Independiente del Fútbol del país.

“David Kogan ha sido nombrado por un período de 5 años, hasta el 19 de mayo de 2030, incluyendo el tiempo que ocupó como presidente electo antes de la sanción real de la Ley de Gobernanza del Fútbol. Dame Helen Stephenson y Simon Levine también fueron nombrados miembros no ejecutivos de la Junta”, indicó el organismo gubernamental.

El Gobierno recordó que Kogan ha ocupado altos cargos en las industrias de la televisión y el deporte a lo largo de 45 años de carrera como ejecutivo de medios, líder empresarial y asesor corporativo, negociando numerosos acuerdos multimillonarios de derechos televisivos en nombre de importantes entidades deportivas, como la Premier League y la English Football League. También ha asesorado a la UEFA, el Seis Naciones o la NFL, y, recientemente, vendió los derechos de retransmisión en nombre de la Superliga Femenina.

Este ejecutivo era la opción preferida del Gobierno la pasada primavera, pero tiene una investigación abierta por parte del Comisionado de Nombramientos Públicos tras revelar que había contribuido con dinero a la campaña de liderazgo del Partido Laborista de la Secretaria de Estado Lisa Nandy en 2020, junto con la del Primer Ministro Sir Keir Starmer.

“El nombramiento del Sr. Kogan significará que el trabajo para establecer el regulador del fútbol como entidad legal puede continuar a buen ritmo para mejorar la gobernanza y la sostenibilidad financiera del juego. La investigación sobre este nombramiento, dirigida por el Comisionado de Nombramientos Públicos, está en curso. Hemos cooperado plenamente con la investigación y esperamos la publicación del informe”, subrayó el Gobierno británico.

Este regulador, una vez en pleno funcionamiento, supervisará un sistema de licencias para los clubes de las cinco categorías superiores del fútbol inglés y su principal objetivo será garantizar que los clubes sean financieramente sostenibles y rindan cuentas a sus aficionados.