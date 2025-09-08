Fútbol: De Jong sufre una "mínima lesión" muscular y será duda ante el Valencia

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong sufrió "una mínima lesión" en el músculo obturador externo de la pierna derecha durante el partido de clasificación para el Mundial 2026 que enfrentó a Países Bajos ante Polonia, y es duda para el encuentro liguero de los azulgranas frente al Valencia del próximo domingo.

"El jugador Frenkie de Jong ha sufrido una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha. Su evolución marcará su disponibilidad", apunta el comunicado emitido por el FC Barcelona este lunes.

El futbolista neerlandés ha jugado dos de los tres partidos de Liga disputados por los azulgrana, acumulando 180 minutos entre ambos --Mallorca y Rayo Vallecano--. Con la 'oranje', fue titular el pasado jueves en el empate de los neerlandeses ante la Polonia de Lewandowski (1-1), en el que fue sustituido en el minuto 83, teniendo que abandonar la concentración por esta lesión.

Así, Frenkie De Jong es seria duda para la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, en la que los azulgranas reciben la visita del Valencia. En caso de no poder ser de la partida, se sumará a las bajas de Alejandro Balde, Pablo Paez 'Gavi' y Marc-André Ter Stegen.