Fútbol: De la Fuente da este viernes la lista para Georgia y Bulgaria con incógnitas y posibles novedades

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) - El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, facilitará este viernes su lista de convocados para los partidos ante Georgia y Bulgaria de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, con muchas incógnitas, entre ellas la de si llamará o no al extremo del FC Barcelona Lamine Yamal, y posibles novedades debido a las bajas.

El técnico riojano dará a conocer sus elegidos como es habitual a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a partir de las 11.30 horas y posteriormente comparecerá ante los medios de comunicación a las 12.30 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

En cuanto a la posible lista, el de Haro sabe que no podrá contar por lesión con jugadores como el lateral del Real Madrid Dani Carvajal y los centrocampistas del FC Barcelona Fermín López y Pablo Páez 'Gavi', mientras que el extremo del Athletic Club Nico Williams ya ha vuelto a entrenar tras lesionarse en el anterior parón internacional, pero todavía no ha vuelto a jugar con su equipo, y el centrocampista del Atlético de Madrid Álex Baena acaba de volver tras su operación de apendicitis y apenas acumula minutos competitivos.

De todos modos, la duda podría residir en si De la Fuente llamará a Lamine Yamal o le dará descanso después de las quejas del FC Barcelona, personificadas en el técnico Hansi Flick, que criticó al seleccionador por no "cuidar" a los futbolistas después de que el joven extremo volviese lesionado del último parón y después de que, según indicó el alemán, se fuese con la campeona de Europa ya aquejado de dolores.

El riojano eludió cualquier tipo de polémica con el entrenador blaugrana la semana pasada durante un acto en La Rioja y el ganador del Trofeo Kopa ya ha vuelto a jugar, haciendo el partido entero este miércoles ante el PSG francés en la Liga de Campeones, por lo que lo normal es que sea convocado.

El seleccionador tendrá que buscar un sustituto para Carvajal, un puesto para el que podría volver a citar a Óscar Mingueza (RC Celta), uno de los encargados de reemplazar al de Leganés cuando este se lesionó de gravedad la rodilla, o darle una oportunidad a un Marcos Llorente que está viviendo un gran momento en el Atlético de Madrid y además tiene esa polivalencia que le gusta al riojano. Otro futbolista colchonero a buen nivel como Pablo Barrios podría ser una opción para el medio ante las bajas.

También en defensa, Eric García (FC Barcelona) podría tener una oportunidad dado su buen momento de forma y su versatilidad en la zaga, mientras que Álvaro Carreras (Real Madrid), pese a su gran inicio de temporada, lo tiene más complicado principalmente por la confianza de De la Fuente en Marc Cucurella (Chelsea) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) en el lateral izquierdo.

Otros futbolistas que podrían volver a la lista son otros habituales como el delantero del Oporto portugués Samu Aghehowa y el extremo del Crystal Palace inglés Yéremi Pino.

Un retorno que parece más complicado es el de Aymeric Laporte, que acaba de volver a jugar tras su regreso al Athletic Club.

Jesús Rodríguez (Como 1907), gran novedad en la anterior, Aleix García (Bayer Leverkusen) y Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), que entraron por las bajas de Gavi y Pino en la última lista, podrían mantenerse por las bajas en el medio y arriba.

España se enfrentará el sábado 11 de octubre contra Georgia en el Estadio Martínez Valero de Elche y a Bulgaria, en el José Zorrilla de Valladolid el martes 14, ambos a partir de las 20.45 horas.

La concentración empezará el lunes 6 de octubre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas donde los convocados por el seleccionador estarán citados a partir de las 20.00 horas.

El mismo viernes, a las 12.00, David Gordo hará pública la lista de la selección Sub-21, que disputará dos encuentros en esta ventana de octubre.

El viernes 10, en el Pedro Escartín de Guadalajara (21.00), jugará un amistoso ante Noruega, mientras que el martes 14, en el Estadio Castalia de Castellón, se medirá (18.30) a Finlandia en el tercer compromiso de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027.