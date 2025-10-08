LA NACION

Fútbol: Dean Huijsen abandona la concentración de la selección lesionado y Aymeric Laporte le sustituye

Fútbol: Dean Huijsen abandona la concentración de la selección lesionado y Aymeric Laporte lo sustit

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fútbol: Dean Huijsen abandona la concentración de la selección lesionado y Aymeric Laporte le sustit
Fútbol: Dean Huijsen abandona la concentración de la selección lesionado y Aymeric Laporte le sustit

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

El central del Real Madrid Dean Huijsen causa baja por lesión en la concentración de la Selección para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid a causa de una lesión muscular y el central del Athletic Club Aymeric Laporte le sustituye, según informó la RFEF este miércoles.

El defensa del Real Madrid llegó con síntomas de fatiga muscular a la concentración de la Selección España el lunes por la noche. En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva por lo que en la mañana del miércoles se le ha sometido a una prueba médica confirmando una lesión muscular.

En el lugar de Dean Huijsen, Luis de la Fuente incorporará a la concentración al jugador del Athletic Club Aymeric Laporte. El central hispano-francés vuelve a una convocatoria de la 'Roja' casi un año después de su último partido, el 15 de noviembre de 2024 en la Liga de Naciones ante Dinamarca.

Huijsen se suma a las conocidas bajas para esta convocatoria de la selección española de Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Carvajal, Rodrigo Hernández, Gavi y Fabián Ruiz, todos ellos con problemas físicos.

LA NACION
Más leídas
  1. La respuesta de Javier Milei a un vecino que lo insultó desde un balcón en Mar del Plata
    1

    La respuesta de Javier Milei a un vecino que lo insultó desde un balcón en Mar del Plata

  2. La pirueta en el área del pibe de oro de España, un candidato en el Mundial Sub 20
    2

    Mundial Sub 20 de Chile: España le ganó con sufrimiento a Ucrania y está en los cuartos de final

  3. Con la presencia de Milei, se inauguró la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata
    3

    Con la presencia de Javier Milei, se inauguró la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata

  4. Celeste Cid: músicos, actores, dos hijos y un romance a su medida
    4

    Los amores de Celeste Cid: músicos, actores, dos hijos y un romance a su medida

Cargando banners ...