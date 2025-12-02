Fútbol. Declarado de alto riesgo el FC Barcelona-Eintracht de la Liga de Campeones

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riesgo el partido entre el FC Barcelona y el Eintracht de Frankfurt alemán.

El encuentro corresponde a la sexta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones y se disputará el próximo martes 9 de diciembre a partir de las 21.00 horas en el Spotify Camp Nou.

Según recordó este martes el Ministerio del Interior en nota de prensa, para esta declaración de alto riesgo "se han evaluado elementos como el desplazamiento masivo de aficionados alemanes hasta Barcelona o antecedentes de encuentros anteriores".

El organismo recuerda que esta consideración obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos al estadio.

Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.