Fútbol.- Del Bosque defiende a Luis de la Fuente en la polémica por Lamine Yamal: "Sabe lo que tiene que hacer"

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El exseleccionador español Vicente del Bosque salió este jueves en defensa del actual seleccionador, Luis de la Fuente, en plena polémica por el caso Lamine Yamal --lesionado tras la anterior convocatoria internacional--, respaldando la gestión del técnico y asegurando que "sabe lo que tiene que hacer" y que "hará aquello que sea lo mejor para la selección española".

"No entro en eso. Conozco bien ese asunto, cada uno va buscando sus intereses personales y Luis de la Fuente sabe lo que tiene que hacer y hará aquello que sea lo mejor para la selección española. Pero de verdad que no quiero entrar mucho en hablar de este asunto; lo llevan Karanka y Luis de la Fuente, y eso seguro que van a darle forma", explicó Del Bosque durante un acto sobre deporte y salud mental celebrado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En cuanto al joven delantero del FC Barcelona, el técnico salmantino recordó que lo sigue "desde hace muchos años", desde su etapa en torneos infantiles. "Siempre he admirado su juventud y que haya llegado a donde ha llegado siendo tan joven. Pero al mismo tiempo creo que tiene alrededor de él muchísima gente, también los propios jugadores, el presidente, la directiva, tratando de que su comportamiento sea el mejor. No solo se espera que funcione deportivamente, sino que también sea un buen chaval", señaló.

Del Bosque aprovechó también para destacar el momento de la selección española y su confianza en el actual cuerpo técnico. "Tenemos que estar muy contentos con la selección que tenemos actualmente. Tenemos muy buena selección en todos sentidos y, en algunos casos, superarán a la nuestra, porque son dos selecciones distintas, totalmente. La única verdad es que nosotros conseguimos el éxito", recordó.

"La máxima confianza en Luis de la Fuente y en unos jugadores que tenemos que son magníficos. Tenemos que tener aspiraciones serias de poder conseguir los próximos títulos", añadió, aunque pidió mantener "optimismo, pero siempre con cautela".

Preguntado por el partido de LaLiga EA Sports entre Villarreal CF y FC Barcelona en Miami, el técnico de la selección campeona del mundo en 2010 prefirió no valorarlo. "Mi opinión sería una opinión que no tendría ninguna valía. Lo importante es que los clubes y la Liga hagan aquello que crean que es lo mejor para el fútbol, económica y deportivamente", manifestó.

El exseleccionador nacional de fútbol participó, junto al exfutbolista Iker Casillas y los judocas Fran Garrigós y Marta Arce, bronce en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Paris 2024, entre otros, en la jornada sobre deporte y salud mental que se celebró este jueves en la Facultad Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

“Creo que, como en todas las cosas en España, vamos mejorando y por lo menos esa concienciación de cara a la gente es buena, de que el deportista no tiene que entrenar solo el físico y técnico, también en salud mental”, opinó Del Bosque al respecto.

En la víspera del Día Mundial de la Salud Mental, la facultad de periodismo de la UCM acogió un ciclo de mesas redondas sobre salud mental y deporte organizado por la plataforma de salud mental OM Sports y MediaCom UCM, con la colaboración de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) y el Departamento de Periodismo de la UCM.