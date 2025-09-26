Fútbol.- Dembélé superó por 321 puntos a Lamine Yamal en el Balón de Oro

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) - El delantero francés Ousmane Dembélé superó por 321 puntos al atacante español del FC Barcelona Lamine Yamal en las votaciones del Balón de Oro, según ha desvelado este viernes France Football, la revista que otorga el galardón, mientras que la española Aitana Bonmatí se impuso por un margen de solo 28 puntos a su compatriota Mariona Caldentey. Según muestra el medio francés, el jugador del Paris Saint-Germain recibió 1380 puntos en total, por los 1089 del español. En total, 321 puntos entre ambos, una diferencia mucho mayor que las 41 unidades que separaron al ganador de 2024, el español Rodri Hernández, del madridista Vinícius Jr. El portugués del PSG Vitinha recibió 703 puntos; el egipcio Mohamed Salah (Liverpool), 657; el brasileño Raphinha (FC Barcelona), 620; el marroquí Achraf Hakimi (PSG), 484; el francés Kylian Mbappé (Real Madrid), 378; el inglés Cole Palmer (Chelsea), 211; el italiano Gianluigi Donnarumma (PSG), 172; y el portugués Nuno Mendes (PSG), 171. El centrocampista español del Barça Pedri, que rozó el 'Top 10', sumó 124 puntos. El brasileño del Real Madrid Vinícius Jr., decimosexto, acumuló 51 puntos; el polaco del Barça Robert Lewandowski, decimoséptimo, 49; el inglés del Real Madrid Jude Bellingham, vigésimo tercero, 21; y el español del PSG Fabián Ruiz, vigésimo cuarto, 20. Dembélé ocupó la primera posición 73 veces en las votaciones de los 100 jueces de los 100 mejores países del ranking FIFA que participaron en la 69ª edición del premio, lo que supone 62 puntos más que el barcelonista, que solo fue el primero en 11 ocasiones. También fueron elegidos como primeros por el jurado Vitinha (6 veces), Mohamed Salah (4 veces), Achraf Hakimi (3 veces), Kylian Mbappé (1 vez), el georgiano Khvitcha Kvaratskhelia (1 vez) y el escocés Scott McTominay (1 vez). En el galardón femenino, la culé Aitana Bonmatí recogió su tercer Balón de Oro consecutivo después de sumar 506 puntos del jurado, 28 más que la también española del Arsenal Mariona Caldentey, que acumuló 478. La inglesa Alessia Russo, compañera de la balear, fue tercera con 420. Además, la doble ganadora Alexia Putellas y la inglesa Chloe Kelly -antes en el Manchester City y ahora en el Arsenal- completaron el 'Top 5' con 388 y 233 puntos, respectivamente. Las también azulgranas Patri Guijarro -sexta-, Ewa Pajor -octava-, Claudia Pina -undécima- y Caroline Graham Hansen -decimotercera- cosecharon 157, 139, 113 y 92 puntos; la española Esther González -vigésima segunda-, 19; y la escocesa del Real Madrid Caroline Weir se quedó sin puntuar.