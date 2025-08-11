Fútbol: Detenidos los responsables del acoso a la directiva del Sevilla FC

Sevilla, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en la ciudad de Sevilla, como presuntos autores de los delitos de desórdenes públicos y amenazas, por los violentos hechos que se desarrollaron al término del encuentro que enfrentó, la pasada campaña, al Sevilla FC y al Atlético de Madrid.

Según ha informado el Cuerpo en una nota de prensa, la investigación, desarrollada en el marco de la operación Sopaipa (fase II) se inició tras los hechos ocurridos momentos posteriores a la finalización del citado partido en Sevilla el pasado mes de abril, al causar los mismos gran alarma social, ya que las imágenes grabadas por los medios de comunicación que cubrían el encuentro y viandantes que se encontraban en las inmediaciones, dieron muestra de la violenta situación que tuvieron que soportar los directivos del Sevilla FC al intentar abandonar las instalaciones del Ramón Sánchez Pizjuán.

Tras las gestiones de investigación pertinentes la Brigada Provincial de Información ha detenido a dos de los principales investigados por estos hechos y ha identificado a 13 usuarios de redes sociales, que en los días posteriores procedieron a verter en la red diferentes amenazas contra el presidente del club de futbol afectado.

Asimismo, la Policía ha calificado como "virales" los momentos de acoso sufridos por directivos del club que tuvieron que refugiarse a la carrera en el interior del estadio mientras les arrojaban objetos de todo tipo. En esos momentos de evasión, la masa de personas allí presente continuó la airada protesta y no dudaron en unirse para continuar con el hostil acoso.