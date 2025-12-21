Fútbol.- Diego Pablo Simeone: "El 100 no alcanza contra Real Madrid y Barcelona por distintas situaciones"

MADRID, 21 Dic. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, valoró la dificultad de ganar al Girona este domingo a pesar del 0-3 en Montilivi, y confió en seguir la buena línea en 2026, consciente de que contra Real Madrid y FC Barcelona "el 100% no alcanza".

"Hay que seguir mejorando. Estamos presionando bien en campo rival, pero te genera también peligro. Otras veces nos refugiaremos como a ustedes no les gusta", dijo después de la contundencia de su equipo en la jornada 17 de LaLiga EA Sports.

El 'Cholo' destacó la importancia de los cambios y la dificultad para controlar los 90 minutos. "Los cambios siempre nos ayudan a favorecer este paso e intentar controlar el partido. El rival también juegan. Con el 1-0 tuvimos la gran parada de Oblak, y con 2-0. Es difícil controlar todo el tiempo del partido", afirmó.

"Lo que hay que destacar es que la evolución ha sido de menos a más, creciente, ojalá la podamos sostener, no será fácil. Tendremos que seguir intentando mantener este nivel", añadió, elogiando a Alexander Sorloth y Marc Pubill.

"Es un jugador muy importante, en este último tiempo se siente más involucrado y más importante, se ve, corre, rompe, presiona, da situaciones de juego que son diferentes", dijo sobre el delantero.

"Pubill me pone muy contento su evolución. Cuando llegó era lateral derecho y le dije que lo veía como central", añadió.

Además, Simeone repasó lo vivido en 2025 mirando al inicio del nuevo año. "La temporada pasada competimos muy bien en Champions, en Liga nos faltó ese empujón de contundencia y de convicción para llegar al lugar, donde creemos que no alcanza el 100. Estoy convencido, cada vez que veo más los partidos de Real Madrid y Barcelona, el 100 no alcanza, por distintas situaciones", dijo.

"Tenemos que dar el 110 el 120, nos quedamos en ese lugar que últimamente nos ocupa. De este semestre, en mitad de temporada, el equipo salió de un lugar difícil donde fue el inicio, donde todos no veíamos lo que queríamos ver, ustedes desde la crítica, nosotros de queremos mejorar. Por suerte, el trabajo, la fe, la convicción, la seguridad, el saber lo que queremos, nos dio la tranquilidad de seguir por un camino, que estamos recorriendo, y que nos va a volver a llevar a que el 100 no alcanza", terminó.