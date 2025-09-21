Fútbol.- Diego Pablo Simeone: "Estamos intentando construir un equipo nuevo"

MADRID, 21 Sep. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, valoró que "el trabajo está representado" en las actuaciones de su equipo, como la de este domingo en el empate contra el Mallorca (1-1), pero los resultados no llegan por falta de contundencia, en medio de la construcción de "un equipo nuevo" con los fichajes.

"El equipo necesita jugar como jugó el partido de Liverpool, después de los primeros 20 y hasta el final del partido, y como jugó hoy todo el partido. El equipo hizo un buen partido, controló el juego, hizo situaciones de gol, no tuvo la eficacia que necesitamos, pero el trabajo está representado, ellos están involucrados", dijo en rueda de prensa en Son Moix.

"El partido fue cual lo trabajamos. La eficacia en el fútbol te hace haber empatado con el Liverpool o haber ganado hoy, sucede siempre, parte del fútbol. Tenemos que mirar la parte positiva y corregir lo que tenemos que corregir. Estamos recibiendo muchos goles. Hay algo que necesitamos mejorar, sostener el partido como contra el Villarreal", añadió.

El 'Cholo' apuntó que necesitan "encaminar el partido con mucha más seguridad", y recordó que tiene jugadores nuevos en fase de adaptación. "Estamos intentado construir un equipo nuevo y en ese trabajo estamos, estamos en el camino que sabíamos que íbamos a atravesar y esperando que la eficacia nos acerque más a la realidad que merecemos y que hoy no tenemos", afirmó.

Por otro lado, el técnico argentino se refirió al enfado de Julián Álvarez al ser sustituido. "Julián es el mejor jugador que tenemos ofensivamente, necesitamos tenerlo de la mejor manera, estaba haciendo un buen partido, y entendía que necesitábamos a Sorloth para alguna situación más profunda. Al final le expulsaron por una jugada confusa. Todos los jugadores se enojan cuando les cambian, es normal", explicó.

"No sirve de nada ponernos a hablar ahora, fue roja, nos colocamos con uno menos, llegó el gol. Hicimos lo que teníamos que hacer, y después no pudimos sostener ese buen gol de Muriqi", añadió sobre la polémica en la expulsión del delantero noruego, explicando el cambio de Pablo Barrios por cansancio y un golpe.