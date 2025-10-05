Fútbol.- Diego Pablo Simeone, sobre el arbitraje: "Los famosos criterios"

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, quiso destacar el "esfuerzo" de su equipo en el empate (1-1) contra el RC Celta jugando con uno menos "60 minutos" en Balaídos, y no entrar en la polémica arbitral aunque lamentó "los famosos criterios".

"Me quedo con las situaciones del juego. Cuando fue once contra once lo teníamos controlado bien. Teníamos contra peligrosa, y cuando fuimos diez, nos comportamos bastante correcto en defensa, no pudimos generar ocasiones de gol, una de Koke, pero me voy muy contento con el trabajo general del equipo", dijo tras el empate.

"Me quedo siempre con lo positivo. Dentro de una situación compleja que fue la expulsión, el equipo respondió muy bien, 60 minutos con uno menos no es fácil", añadió en rueda de prensa, explicando el cambio de Javi Galán al poco de entrar en la segunda parte porque con el 1-1 trató de "tener más agresividad ofensiva".

El 'Cholo' fue preguntado por la expulsión de Clement Lenglet, y no quiso "opinar nada", aunque se refirió a los distintos criterios de los árbitros: "los famosos criterios".

Simeone también fue irónico sobre su salida del campo. "Muy contento, muy alegre, festejando el gran trabajo que hicieron, pudimos jugar un partido con uno menos durante 60 minutos, respondimos con un esfuerzo muy grande por eso me fui con tanta alegría", terminó.