Fútbol: Diego Pablo Simeone: "Son tres puntos, el martes hay que ganar otra vez"

MADRID, 27 Sep. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, celebró la manera de su equipo de "confirmar" la buena línea con la goleada (5-2) al Real Madrid este sábado, dando una gran alegría al Metropolitano y venciendo al líder y eterno rival de la capital, aunque también reconoció que son solo "tres puntos".

"Todo. Desde que empezó el partido hasta que terminó. El partido que quería ser, aun cuando recibimos los dos goles, el equipo no cambió la búsqueda del partido que se vio, que queríamos buscar. Cuando el equipo está comprometido de esta manera y sobre todo lo traduce en el juego, la verdad que desde el lado del entrenador nos pone contentos", afirmó en rueda de prensa.

Por otro lado, el técnico argentino fue preguntado por si la victoria en el derbi vale más que tres puntos. "Tres puntos, son tres puntos, seguro. No hay más que tres puntos. Mañana hay que descansar, mañana hay que volver a entrenar, porque el martes hay que ganar otra vez", apuntó.

El 'Cholo' no quiso venirse mucho más arriba de la buena celebración en el Metropolitano, al ser informado por los 75 años que hacía de un resultado así en el derbi. "Nada para comentar, simplemente intentar seguir mejorando, nuevamente nuestra gente fue maravillosa, la verdad que ver cuando entramos al partido la presentación que tuvo el estadio en el derbi, el comportamiento que también hubo dentro del partido", dijo.

"La verdad que nuestra gente es fantástica, es fantástica y eso obviamente genera energía, genera seguridad, los jugadores van creciendo partido tras partido, ya venimos desde un tiempo creciendo y hoy confirmaron en partido muy bueno contra un rival, muy, pero muy, pero muy bueno", añadió.

El técnico rojiblanco elogió a Nico González, "el esfuerzo del club" y "la confianza que tenía en el futbolista", a Koke y Griezmann por seguir aportando tanto al Atlético, e insistió en que el partido de su equipo fue redondo. "La verdad que no podemos decir otra cosa que lo que se vio. El equipo empezó fuertísimo, empezó muy claro con la idea. Me voy con la alegría de que hoy los chicos han podido darle a nuestra gente una alegría muy importante", dijo.

"Siempre es nuestro rival de la ciudad y nos vamos contentos con este resultado. Hay cosas buenas y cosas que tenemos que mejorar, está claro. Estamos en ese proceso de mejorar, creo que identificamos claramente por dónde estaban nuestros errores más grandes y creo que lo estamos maquillando y mejorando partido tras partido. En todos los partidos hemos hecho goles", añadió.

El 'Cholo', que apuntó que siguen mejorando y formando al equipo con todos los recién llegados y los del año pasado, celebró también el regreso de Álex Baena y volvió a quedarse sin palabras con Julián Álvarez. "Es un jugador extraordinario. No sé cómo hace para patear esos tiros libres. La pelota se cae y cuando ya sale va para adentro.

Me hace acordar un poco a Pantic cuando pateaba esos tiros libres fantásticos en la puerta del área", confesó. "Es un futbolista que yo lo que le valoro más, más allá de todo lo que se le ve, es la humildad que tiene. La humildad para correr, la humildad para trabajar, la humildad como campeón del mundo, estar en el Atlético de Madrid, correr todos los partidos, juegue contra quien juegue, y eso lo tenemos que cuidar", añadió. "Antes de empezar el partido les pregunté a los jugadores, de las cosas importantes verdaderamente en su vida, ¿hay algo que funciona mal? Todos me dijeron que no. Y entonces jueguen, diviértanse. La vida del futbolista pasa muy rápido. Estos partidos no vuelven. Por suerte, salió bien", terminó.