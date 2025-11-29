Fútbol. Diego Pablo Simeone: "Vamos a depender de lo que hagamos contra el Barcelona para cualquier comentario"

MADRID, 29 Nov. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, no quiso entrar en datos y números sobre el buen momento de su equipo ya que "los comentarios" dependerán de lo que hagan "contra el Barcelona" en la próxima jornada de Liga, después de otra buena actuación y victoria (2-0) este sábado ante el Real Oviedo.

"No me detengo en estas situaciones. El fútbol siempre es el próximo partido. Necesitamos mejorar, mantener regularidad que es lo más difícil en este torneo que es muy largo y duro. Estamos atravesando un momento que el grupo está compitiendo bien, porque entraron siete chicos diferentes al Inter y hubo una puesta de arranque muy buena. Ese es el camino a seguir", dijo.

Simeone fue también preguntado por ser el equipo que siempre se adelanta en las primeras 14 jornadas de Liga. "No le doy tanta importancia, me encantaría que esto te diera un título, pero es solo un halago lo que recibimos. Vamos a depender de lo que hagamos contra el Barcelona para cualquier comentario de ustedes", apuntó.

Por otro lado, el técnico rojiblanco explicó en rueda de prensa sus rotaciones este sábado contra los asturianos. "Lo hice pensando en cómo poder ganar el partido. El primer tiempo fue muy bueno, siempre situaciones de peligro. Me pone contento por los que tienen menos minutos, les tocó y lo hicieron muy bien", comentó.

El 'Cholo' apuntó que entendería que Alexander Sorloth, autor de los dos goles de este sábado, se enfadara si no repitiese once titular en el duelo contra el Barça, y dejó una primera valoración sobre el partido en el Camp Nou. "No pienso tanto como ustedes, hemos ganado un partido que teníamos que ganar y ahora tenemos otro muy duro, contra un rival que conocemos muy bien, tiene un potencial enorme. Aún aumentado con la vuelta de Raphinha y Pedri, que son diferenciales. Encontraremos un rival muy duro", terminó.