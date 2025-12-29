Fútbol.- Ebro será el Coche Oficial de la Supercopa de España masculina 2026

BARCELONA, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

Ebro y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han firmado un acuerdo por el que la firma automovilística se convierte en coche oficial de la Supercopa de España masculina 2026, que se disputará del 7 al 11 de enero en Yeda (Arabia Saudí).

El acuerdo se integra dentro del marco de colaboración entre Ebro y la RFEF, a través del cual la marca es socio patrocinador de la selección masculina, femenina y Sub-21 hasta 2030, informa en un comunicado este lunes.

El CEO de Ebro, Pedro Calef, ha explicado que se trata de "un paso natural" en la alianza entre la compañía y la RFEF y que ser el coche oficial de la Supercopa de España permite, textualmente, acercar aún más la marca a los aficionados y reforzar el compromiso con el deporte y con el país.

"Queremos estar presentes en los grandes momentos del fútbol español, y este torneo reúne todo aquello con lo que nos identificamos: pasión, esfuerzo, tradición y futuro", ha argumentado.

La edición de 2026 contará con la participación del FC Barcelona, defensor del título, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club.