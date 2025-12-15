Fútbol.- Eder Maestre pone fin a su etapa como entrenador del Costa Adeje Tenerife Egatesa

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - El hasta ahora entrenador del Costa Adeje Tenerife Egatesa, Eder Maestre, no continuará al frente del equipo tras acordar "de mutuo acuerdo" su marcha con el club canario, que es quinto clasificado de la Liga F Moeve. "El Club Deportivo Tenerife Femenino y los entrenadores del primer equipo, Eder Maestre (primer entrenador) y Jon Ander Alonso (segundo entrenador), han decidido separar sus caminos de mutuo acuerdo, tras la decisión personal adoptada por el técnico bilbaíno", indicó la entidad tinerfeña en un comunicado. Maestre llegó al Costa Adeje Tenerife en junio de 2024, procedente de la Real Sociedad, donde había trabajado durante las tres temporadas anteriores como segundo entrenador del primer equipo femenino. Mientras, Alonso se incorporó al proyecto canario esta misma temporada. "El club agradece a ambos su dedicación, compromiso y profesionalidad durante su etapa al frente del Costa Adeje Tenerife Egatesa, y les desea la mayor de las suertes en sus próximos retos personales y profesionales", señaló el Club Deportivo Tenerife Femenino. Este curso, tras 14 encuentros oficiales, el Costa Adeje Tenerife Egatesa ocupa la quinta plaza en la Liga F Moeve con 24 puntos, a seis de la tercera posición, que da acceso a Europa.