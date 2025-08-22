Fútbol: Eder Sarabia, sobre el partido contra el Atlético: "Es un reto precioso y maravilloso"

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Elche CF, Eder Sarabia, afirmó que el duelo que le medirá este sábado con el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano "es un reto precioso y maravilloso" que afrontan "en una buena dinámica" después del empate contra el Real Betis en la primera jornada de LaLiga EA Sports.

"Es un reto precioso, maravilloso, en un estadio espectacular, contra un rival increíble y contra uno de los mejores entrenadores del mundo. Ayer estábamos repasando los partidos que había perdido el Atlético en el Metropolitano los últimos años y las veces que había perdido dos partidos seguidos, y se daban muy pocas veces. Estamos preparados. Hemos hecho una gran semana, estamos en una buena dinámica y el partido del otro día nos refuerza mucho", aseguró el técnico del conjunto ilicitano en la rueda de prensa previa al partido.

El equipo ha "analizado el partido" y lo ha "preparado bien", aunque el entrenador vasco reconoce que van "a necesitar estar con un puntito de acierto". "Necesitaremos ese punto de inspiración, de valentía, de agresividad, estar mentalmente fuertes, saber pasar momentos complicados. Pero este equipo, desde el año pasado, adquirió muchas de esas virtudes y ahora las estamos reforzando", continuó.

El Elche llega al Metropolitano "con muchísima ilusión y con muchas ganas de hacer un gran partido", para poder llevarse "un buen resultado". Para ello, Sarabia recupera a Josan y al central Bambo Diaby, que se perdieron el duelo ante el Betis por lesión, y también podrá contar con el delantero André Silva, según confirmó el técnico.

Una de las notas positivas del partido contra los béticos fue la irrupción del centrocampista del filial Ali Houary, que podría repetir en el equipo titular, aunque el técnico bilbaíno reconoce que "algún cambio va a haber", como es habitual en sus planteamientos.

"Algunos pequeños matices que entendemos que podemos darle al plan de juego y al equipo en base a lo que creemos que nos puede preparar el rival, pero bueno, con total confianza, la gente está cada vez mejor y los que han llegado, más integrados", prosiguió.

"Tenemos que estar preparados para todo lo que ellos nos puedan ofrecer, la capacidad que tienen, la jerarquía y todo, pues será mucho. Por eso tendremos que hacer un grandísimo partido individual y colectivo", analizó Sarabia, que también reconoció haber visto otra vez el enfrentamiento de Copa del Rey del año pasado, en el que el conjunto del 'Cholo' Simeone se impuso por 0-4 en el Martínez Valero, además del partido de la primera jornada en el que el Espanyol venció al Atlético.

"Este año es un equipo que ha tirado por el lado del talento, si cabe todavía más, aunque es verdad que la pérdida de Baena seguramente les condicione un poco, dependiendo también del perfil que ponga arriba.

Pero creo que el Atlético de Madrid, el otro día, durante mucho tiempo, a pesar del resultado, se impuso claramente al Espanyol y es un equipo que combina bien y se asocia bien", valoró Sarabia.

El técnico bilbaíno destacó "la transición ofensiva" como punto clave para este partido.

"Son muchas cosas, estar preparados para la pérdida y ajustar algunas cositas en relación al partido del Betis, porque es un equipo que también corriendo te puede hacer daño.

Si tengo que destacar algo, la transición ofensiva me parece una fase importante para este partido", expuso.

En otro orden de cosas, Sarabia le pidió a la afición ilicitana que "disfrute" del partido.

"Con ese puntito de ilusión, de confiar en el equipo, de disfrutarlo, nosotros nos vamos a dejar la piel.

No sé lo que va a pasar, pero sé que el equipo va a dar la cara, que vamos a tener momentos duros, seguro que nos achuchan.

Pero creo que el equipo ha demostrado que está preparado para superar los golpes y mañana es una bonita muestra y otro reto más del crecimiento que hablábamos", apuntó.

"Vamos con esa ambición, con esa ilusión, con poco que perder, y que ellos lo disfruten con nosotros, que se sientan orgullosos de lo que somos y que sepan que vamos a ir a intentar desarrollar el fútbol que tenemos, valientes, con personalidad, con nuestra esencia.

Que lo disfruten con nosotros y que tengan ilusión", concluyó.