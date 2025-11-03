Fútbol. El argentino Franco Mastantuono, baja ante el Liverpool por una pubalgia

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) - El jugador argentino del Real Madrid Franco Mastantuono causará baja ante el Liverpool este martes en el partido de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions al ser diagnosticado con una pubalgia, según comunicó el club merengue. El atacante no se ejercitó junto a sus compañeros en el césped de Valdebebas en la última sesión antes de enfrentarse al Liverpool en la Liga de Campeones, partido para el que será baja por una pubalgia. El comunicado de la entidad madridista no facilitó el periodo estimado de baja, por lo que su evolución marcará su disponibilidad. El internacional 'albiceleste' fue titular este sábado en el triunfo ante el Valencia (4-0), duelo en el que disputó los 90 minutos, después de participar como suplente, solo siete minutos, en Champions frente a la Juventus y de no saltar al terreno de juego en el Clásico del Santiago Bernabéu. La ausencia de Mastantuono para la visita del Real Madrid a Anfield en la Liga de Campeones se suma a las otras tres confirmadas de los centrales Antonio Rüdiger y David Alaba y el lateral derecho Dani Carvajal.