Fútbol.- El Athletic Club confirma que la FIFA rechaza "inicialmente" la inscripción de Laporte

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Athletic Club ha confirmado este miércoles que la FIFA ha denegado "inicialmente" la inscripción del internacional español Aymeric Laporte, y apunta que "sigue trabajando" para llevar a buen fin "la voluntad de las tres partes" y que finalmente el fichaje del central pueda consumarse.

"El Athletic Club informa a sus socios, socias y a toda su afición que la FIFA ha denegado la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), a fin de poder realizar la incorporación del jugador Aymeric Laporte", señala el comunicado del club rojiblanco.

Además, el club de Ibaigane relató la secuencia de los hechos que han llevado a esta situación. El Athletic afirmó que el pasado 1 de septiembre, "dentro del periodo de inscripción de jugadores habilitado por la normativa", Aymeric Laporte, el club de Arabia Saudí Al-Nassr y el Athletic Club "acordaron la transferencia del jugador" al Athletic Club.

Posteriormente, el Athletic Club "subió a la plataforma TMS de FIFA" la solicitud de transferencia el mismo 1 de septiembre, aunque confiesa que "no pudo completarse en su totalidad" por "razones ajenas a su voluntad y factores externos". Pese a ello, la RFEF solicitó el día 2 de septiembre a FIFA que autorizara "una excepción de validación" para poder obtener el Certificado de Transferencia Internacional de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí, para que el jugador fuera inscrito, pero que FIFA denegó la solicitud realizada.

La nota explica que pese a esto, el club "sigue trabajando" para llevar a buen fin "la voluntad de las tres partes", Al-Nassr, jugador y Athletic Club, y está "estudiando todas las posibilidades" dentro del marco legal existente.

Por último, el club rojiblanco informó que de no producirse finalmente la incorporación de Laporte al Athletic Club, los acuerdos quedan sin efectos de ningún tipo entre las partes, sin que se haya producido consecuencia económica de ningún tipo para la entidad, en cumplimiento de las condiciones suspensivas de los contratos entre Athletic Club, Al-Nassr y el jugador.