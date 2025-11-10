Fútbol. El Atlético de Madrid incorporará a Apollo Sports Capital como accionista mayoritario

MADRID, 10 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Atlético de Madrid y sus principales accionistas —Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y fondos gestionados por Ares Management— han alcanzado este lunes un acuerdo para que Apollo Sports Capital (ASC), compañía global de inversión en deporte de Apollo (NYSE: APO), se convierta en el accionista mayoritario del club rojiblanco.

Como parte del acuerdo, Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente, respectivamente, y permanecerán como accionistas, garantizando la "continuidad y visión del proyecto y su liderazgo", según aseguró el club en un comunicado.

"Bajo su dirección, durante las dos últimas décadas, el Atlético de Madrid se ha consolidado como uno de los clubes de fútbol más exitosos y reconocidos de Europa, logrando éxitos deportivos continuados, expandiendo su marca en todo el mundo y reforzando su compromiso con la comunidad", señala la nota 'colchonera' en relación a Enrique Cerezo.

La inversión de ASC, que ya ha invertido más de US$850.000 millones en deporte, pretende reforzar la posición del club en la élite del fútbol y apoyará la ambición de ofrecer éxitos a largo plazo para los aficionados del club en todo el mundo.

Como inversores a largo plazo, ASC y los actuales accionistas colaborarán con la dirección de Atlético de Madrid para "reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad".

Los nuevos accionistas tienen previsto aportar capital para respaldar los planes del club a largo plazo, incluyendo inversión adicional en los equipos del Atlético de Madrid y en proyectos de infraestructura.

Entre ellos se encuentra el desarrollo de la Ciudad del Deporte, un nuevo centro deportivo y de entretenimiento junto al Estadio Riyadh Air Metropolitano.

"El objetivo de este proyecto es convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio, la cultura y la actividad comunitaria. ASC aspira a crear un centro urbano dinámico, transformador y multidisciplinar al servicio de los madrileños", aseguran desde el club.

El consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil, afirmó que están "muy orgullosos" de dar la bienvenida a un nuevo socio comprometido con el club. "Apollo Sports Capital es un gran aliado que respeta la historia, las tradiciones y la identidad del Atlético de Madrid y de su afición, al tiempo que aporta recursos y entusiasmo adicionales para ayudar a mantener nuestro crecimiento y competitividad", apuntó.

Miguel Ángel Gil añadió que la próxima fase "ilusionante" se apoyará en el modelo que ha impulsado su progreso en los últimos años, y que el Atlético no estaría en la posición en que se encuentra hoy "sin el apoyo de Wanda Group, Quantum Pacific y Ares", cuyo respaldo les ha "fortalecido" en momentos decisivos.

"Nuestros logros reflejan asimismo la dedicación de nuestros empleados, el compromiso de nuestros jugadores y entrenadores y, por encima de todo, la pasión inquebrantable de nuestros aficionados —el verdadero corazón y el alma del club. De cara al futuro, juntos vemos una gran oportunidad para impulsar un crecimiento sólido y sostenible de Atlético de Madrid, sobre la base de nuestro legado", agregó el dirigente rojiblanco.

Un Gil Marín que confesó que era importante contar con "un socio inversor a largo plazo" que creyera en su "estrategia" y pudiera "potenciar" sus actividades fuera del terreno de juego con "el desarrollo de la Ciudad del Deporte".

Por su parte, Robert Givone, socio de Apollo y co-gestor de ASC, declaró el Atlético de Madrid es "una de las grandes instituciones deportivas de Europa" y que es "un honor" para Apollo Sports Capital invertir en un "club histórico" y "con un legado de más de 120 años".

"Miguel Ángel ha hecho un trabajo extraordinario transformando al Atlético y para nosotros era fundamental invertir respaldando la continuidad de su liderazgo, además de invertir en el equipo y en la comunidad local", señaló.

"Estamos entusiasmados por apoyar al equipo y honrar su espíritu y sus tradiciones, y por aportar valor en aquellas áreas en las que destacamos, como el crecimiento de la Ciudad del Deporte y la mejora de la experiencia del aficionado. Respaldar los ambiciosos planes para la Ciudad del Deporte puede generar un valor significativo tanto para el club como para la economía local", continuó Givone.

Fuentes del club detallaron a Europa Press que la inversión de Apollo Sports Capital está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, incluidas las autorizaciones regulatorias, y se prevé que se complete en el primer trimestre de 2026. Tras el cierre de la operación el Atlético de Madrid pasará a ser propiedad mayoritaria de Apollo Sports Capital (más 50% de las acciones); Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y los fondos gestionados por Ares Management permanecerán como accionistas minoritarios. En una operación en la que no se han hecho públicos los términos financieros de la operación.

Apollo Sports Capital (ASC) es una compañía global de inversión en deporte filial de Apollo. ASC invierte en todo el sector deportivo y en eventos en vivo, principalmente a través de oportunidades de crédito y de inversión híbrida. El Atlético de Madrid será la inversión principal con una participación mayoritaria de ASC y no forma parte de una estrategia de multipropiedad de control de clubes.

Otras inversiones recientes de Apollo Sports Capital incluyen los torneos de tenis Mutua Madrid Open y Miami Open, en colaboración con MARI, así como la nueva compañía de Ari Emanuel y Mark Shapiro. ASC está dirigida por su consejero delegado, Al Tylis; los co-gestores, Rob Givone y Lee Solomon; y el director de Estrategia, Sam Porter.