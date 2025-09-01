Fútbol. El Atlético de Madrid presenta su tercera equipación inspirada en el icónico diseño Total 90 de Nike

LA NACION

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Atlético de Madrid presentó este lunes la nueva tercera equipación para la temporada 2025-26, inspirada en el icónico diseño Total 90 de Nike que definió los primeros años 2000, con una paleta de colores azul, "atrevida, líneas curvas y un corte modernizado", según un comunicado.

"Esta camiseta ofrece una reinterpretación contemporánea. Con una paleta de colores atrevida, líneas curvas y un corte modernizado, el diseño une los códigos del pasado con las ambiciones del presente", destacó el club madrileño.

21 años después de su estreno, el estilo Total 90 regresa en azul, rojo y blanco, recuperando una colección que nació hace más de dos décadas. El Atleti, como otros tantos clubes vestidos por Nike, acude a este diseño icono de los 2000, que "marcó a toda una generación" con "sus formas atrevidas, uniendo nostalgia y futuro".

