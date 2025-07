Fútbol.- El Ayuntamiento aprueba la licencia de actividades y de obras del Spotify Camp Nou a un mes del Gamper

BARCELONA, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la Licencia de Actividades y de Obras del Spotify Camp Nou, estadio del FC Barcelona cuyas obras siguen en marcha, en un primer paso para que el nuevo feudo 'culer' pueda acoger el 10 de agosto el Trofeu Joan Gamper, si bien para ello el consistorio barcelonés debe aprobar todavía la Licencia de Primera Ocupación una vez el club finalice las obras en las zonas afectadas de primera y segunda gradería. "Hoy la comisión de gobierno ha aprobado la modificación de la Licencia de Actividades y de Obras, con dos fases, una primera de 62.000 espectadores y una segunda para llegar a los 105.000. La primera incluye subsuelo, primera y segunda gradería, es en lo que el club está trabajando. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, esta modificación de la Licencia, que es un paso necesario pero no suficiente", explicó a los medios la primera teniente de alcalde y concejal de urbanismo, Laia Bonet, tras un acto. "Ahora el segundo paso es la Licencia de Primera Ocupación que permite utilizar el estadio, pero se deben acabar las obras que conforman esta fase, y aún no han terminado y no podemos entrar a valorar esta segunda licencia", explicó Bonet. Esta primera licencia es un primer paso para que el Spotify Camp Nou, sometido a una completa remodelación para constuir un nuevo estadio para el primer equipo blaugrana dentro del 'Espai Barça', pueda volver a abrir las puertas y acoger un partido de fútbol, que el club pretende que sea el Trofeu Joan Gamper de este verano, programado --todavía sin rival-- para el 10 de agosto. Tras la Licencia de Actividades y de Obras, el club debe conseguir ahora la Licencia de Primera Ocupación. Según fuentes de la entidad, la documentación necesaria está enviada al consistorio, que debe enviar a técnicos para valorar 'in situ' el estado de las obras y elaborar un informe positivo antes de poder otorgar esa licencia. No obstante, es una licencia que puede ser progresiva, en función de la capacidad que pueda albergar el nuevo feudo blaugrana. Bonet recordó que el primer permiso de esta Licencia de Actividades y de Obras sería para unos 62.000 espectadores --aforo de la primera y segunda gradería-- y el segundo y definitivo para los 105.000 espectadores que podrá albergar el nuevo Spotify Camp Nou en cuanto esté terminado del todo. Pero, antes de que vuelva el fútbol al Spotify Camp Nou, deberán concluir las obras del subsuelo, primera y segunda gradería y recibir esa Licencia de Primera Ocupación por parte del Ayuntamiento de Barcelona.