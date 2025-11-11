Fútbol. El Ayuntamiento concede al FC Barcelona una bonificación del 35% del ICIO sobre el Espai Barça

LA NACION

BARCELONA, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado conceder al FC Barcelona una bonificación del 35% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) sobre la cuota de las obras del Espai Barça.

La medida ha sido aprobada en batería junto a otras 8 bonificaciones en la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda de este martes con el voto favorable de todos los grupos y el gobierno municipal (PSC).

Concretamente, se declaran "de especial interés y utilidad municipal las obras de movimiento de tierras, muros de contención y pantallas perimetrales y cimientos" del Espai Barça, como primera fase de la ampliación del Spotify Camp Nou.

