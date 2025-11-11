Fútbol. El Ayuntamiento concede al FC Barcelona una bonificación del 35% del ICIO sobre el Espai Barça
Fútbol. El Ayuntamiento concede al FC Barcelona una bonificación del 35% del ICIO sobre el Espai Barça
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
BARCELONA, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado conceder al FC Barcelona una bonificación del 35% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) sobre la cuota de las obras del Espai Barça.
La medida ha sido aprobada en batería junto a otras 8 bonificaciones en la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda de este martes con el voto favorable de todos los grupos y el gobierno municipal (PSC).
Concretamente, se declaran "de especial interés y utilidad municipal las obras de movimiento de tierras, muros de contención y pantallas perimetrales y cimientos" del Espai Barça, como primera fase de la ampliación del Spotify Camp Nou.
LA NACION
Más leídas
- 1
La reacción de Anto Roccuzzo al sorpresivo posteo de Messi sobre un posible regreso de Barcelona
- 2
Emiliano Buendía, el último convocado por Scaloni para el amistoso de la selección
- 3
Rating: Tarde o Temprano, el nuevo ciclo de María Belén Ludueña en eltrece, debutó en medio de un ajustado campo de batalla
- 4
Melconian dijo cuál podría ser el “éxito” de Milei y habló de los próximos dos años del Gobierno