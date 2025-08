Fútbol: El Barça busca cerrar con nota en Daegu su gira asiática

MADRID, 3 Ago. 2025 (Europa Press) - El FC Barcelona afronta este lunes ante el Daegu surcoreano (13.00 hora peninsular española) el último encuentro de su gira asiática de pretemporada, en el que los hombres de Hansi Flick esperan refrendar las buenas sensaciones ofensivas y pulir algunos errores en el aspecto defensivo, con el objetivo de afrontar con las máximas garantías el comienzo de la campaña 2025-26. Después de superar en tierras japonesas al Vissel Kobe (1-3) con goles de Eric García, el sueco Roony Bardghji y Dro, el conjunto azulgrana viajó a Corea del Sur para jugar sus dos últimos partidos de la gira. En Seúl, no tuvo piedad del equipo de la capital (3-7); Lamine Yamal y Ferran Torres, ambos con doblete, Robert Lewandowski, Andreas Christensen y Gavi anotaron por los culés. Será, además, otra oportunidad para que los nuevos fichajes se luzcan antes de estrenarse ante su afición, el domingo 10 de agosto frente al Como, y comenzar LaLiga EA Sports, el sábado 16 ante el RCD Mallorca en Palma. El inglés Marcus Rashford ya ha ofrecido buenas prestaciones en los dos encuentros, mientras que Roony Bardghji incluso se estrenó como goleador en su primer partido con la camiseta blaugrana. Más rodaje necesita, quizás, el guardameta Joan García, que llega a Can Barça para ocupar el lugar de Marc-André Ter Stegen y que, tras tener un buen debut en Japón, no estuvo tan afortunado en Seúl, donde encajó tres goles sin ofrecer demasiada resistencia. La gran duda para el encuentro en el DGB Daegu Bank Park es el delantero Ferran Torres, que este fin de semana no se ejercitó junto a sus compañeros por una leve sobrecarga muscular y que podría descansar, como hicieron ante el Seoul los defensas Eric García e Iñigo Martínez, que estarán disponibles este lunes. Enfrente, los de Flick tendrán al colista de la K League 1, el Daegu, que en las 24 jornadas de liga completadas hasta ahora ha cosechado tres victorias, cinco empates y 16 derrotas, que le dejan como el conjunto menos goleador (24) y más goleado (45) de la máxima categoría del fútbol surcoreano.