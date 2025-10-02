Fútbol: El Barça celebrará su Asamblea General el 19 de octubre de manera telemática

BARCELONA, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona ha anunciado este jueves que llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria 2025 el próximo domingo 19 de octubre, de forma telemática y en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou, con el principal objetivo de votar las cuentas del pasado ejercicio económico y el presupuesto de la siguiente temporada.

"La Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona, en reunión de fecha 30 de septiembre de 2025 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos, ha acordado convocar la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará de manera telemática, el próximo día 19 de octubre a las 10 horas en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda", anunció el club.

El informe del presidente Joan Laporta abrirá el orden del día de la Asamblea, que incluye el informe y aprobación de la liquidación del ejercicio económico correspondiente a la temporada 2024/2025, con un beneficio ordinario de 2 millones de euros pero un resultado negativo, tras impuestos, de 17 millones.

También el informe y aprobación del presupuesto del ejercicio económico correspondiente a la temporada 2025/2026, la ratificación de Francesc Pujol como nuevo miembro de la Junta Directiva y la ratificación de Josep Solé como miembro de la Comisión Económica.

Los socios y socias también deberán ratificar los contratos con Novadial Corporate y Midea, mientras que el informe del síndico de los socios y una exposición de la situación actual y próximas metas del Espai Barça proseguirán con el orden del día.

La jornada concluirá con las propuestas de socios y socias de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.11 de los Estatutos del club y con el turno abierto de intervenciones.