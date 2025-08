Fútbol: El Barça cierra con 'manita' (0-5) ante el Daegu la gira asiática

BARCELONA, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - El Barça ha ganado este lunes al Daegu con una 'manita' (0-5) con la que cierra la gira asiática por Japón y Corea del Sur, en otra exhibición de poder ofensivo de Lamine Yamal con mucho protagonismo para el doblete de Gavi, esta vez titular, y para el estreno goleador de Marcus Rashford, en un duelo húmedo y pasado por agua que sirvió a Hansi Flick para seguir perfilando su equipo. Ante el colista de la K League 1, el Barça no sufrió. Si ante el FC Seoul, cuarto, encajaron tres goles (en el claro 3-7), esta vez ni Joan Garcia, titular, ni Wojciech Szczesny --entró al descanso-- ni Diego Kochen --jugó el último cuarto de hora-- tuvieron problemas para sofocar a un Daegu que le puso ganas, pero que no llegó a tirar a puerta. En cambio, el Barça buscó en hasta 16 ocasiones la puerta surcoreana y perforó las redes en cinco ocasiones, que pudieron ser más de no haber sido por el portero Tae-Hee Han, que entró al descanso y pese a encajar dos goles salvó muchos más. Pero el aguacero que cayó en esa segunda parte y el cansancio acumulado hicieron que el Barça, con el amistoso ganado, optara por ir bajando el ritmo. Aún así, la fiesta fue completa. Lamine Yamal no marcó pero corrió, dribló y asistió como siempre para provocar varios 'ooohhh' de sorpresa en la grada, esta vez no llena, del Daegu Stadium. Y sí marcó y lo celebró por todo lo alto, por partida doble, un Gavi que debe hacerse hueco en el equipo titular y que ha cuajado una gran gira, con tres goles y mucho trabajo en la medular. Fue él quien abrió la lata en el minuto 21. El Daegu empezó fuerte, intentó romper la línea del fuera de juego de la defensa formada esta vez por Kounde, Araujo, Gerard Martín y Balde, pero fue el Barça quien tuvo las primeras ocasiones, como una dulce picadita de Lamine Yamal tras bailar con sus defensores, y Gavi quien borró el 0-0 del marcador, con un pase atrás de Lamine Yamal que, desde la frontal de la medialuna del área, convirtió en gol de tiro raso cruzado. Y dos minutos después, de nuevo a centro de Lamine, Raphinha rozó el segundo gol con una buena llegada desde atrás para rematar cruzado, de volea y en pleno vuelo, para ver el balón salir lamiendo el palo. El Barça estaba ya 'on fire' y Robert Lewandowski, que tiene esta campaña más competencia con Ferran Torres y Marcus Rashford, quiso decir la suya. Lo provó primero con tiro mordido, pero en el 27' marcó. A la segunda no falló Robert Lewandowski, que aprovechó el centro de Gerard Martín, esta vez jugando de central zurdo pero con subidas esporádicas por el carril zurdo como para dar esta asistencia. Y 'Lewangol', esta vez tras librarse de su marcador, marcó a placer. No pudo hacerlo Lamine, pero sus 45 minutos dieron para mucho, también para dar un buen pase a otra perla de la cantera como Dro Fernández, titular y que tuvo dos ocasiones, una clarísima a centro de Balde pero el balón le botó demasiado antes de impactarlo, directamente fuera. Y, al borde del descanso, Gavi anotó su segundo gol del partido, tercero de la gira, a pase vertical de Jules Koundé. El sevillano la dejó correr y la elevó por encima del portero para situar ese 0-3 parcial. Un sinfín de ocasiones que en la segunda parte, con un once totalmente nuevo, siguieron siendo blaugranas. Uno de los refrescos, el del canterano Toni Fernández, aprovechó un bran pase de Dani Olmo tras asociarse con Marcus Rashford para, con la zurda, superar al portero Tae-Hee Han, que entró al descanso y que, en cuanto calentó, fue un muro para los blaugranas que apenas superó el inglés Rashford en el 65'. Al tercer partido, fue la vencida para Marcus Rashford, que se estrenó como goleador vestido de blaugrana aprovechando un buen pase de Eric Garcia. Lo hizo con un potente disparo de primeras con la pierna derecha. En el 73' lo probó con un tiro muy lejano, de trayectoria variante, pero lo atajó en dos tiempos el guardameta surcoreano, tan motivado como Rashford, que volvió a conectar bien con otra cara nueva, la del sueco Roony Bardghji, que sigue picando a la puerta del primer equipo. El Barça buscó el 0-6 hasta el final, pero el portero y el agua evitaron que se moviera más el marcador. Una 'manita' limpia para cerrar una gira asiática en la que ganaron previamente al Seoul (3-7) y, en el primer partido y único en Japón, al Vissel Kobe (1-3). Hansi Flick, con muchos apuntes, va perfilando a su equipo y la siguiente prueba será el 10 de agosto ante el Como, en el Estadi Johan Cruyff, en el Trofeu Joan Gamper.