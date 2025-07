Fútbol: el Barça jugará el Gamper contra el Como de Cesc Fàbregas y Sergi Roberto

BARCELONA, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - El FC Barcelona ha anunciado este martes que se enfrentará en la edición número 60 del Trofeu Joan Gamper al Como 1907, equipo dirigido por el exblaugrana Cesc Fàbregas y en el que juega el excapitán ‘culer’ Sergi Roberto, un encuentro que se disputará el próximo 10 de agosto a las 21.00 horas en el Estadi Johan Cruyff, tras confirmarse el pasado viernes que el Spotify Camp Nou no estaría disponible por el estado de las obras. “El Como 1907, el conjunto italiano de la Serie A de los exblaugranas Cesc Fàbregas y Sergi Roberto, será el rival de la 60ª edición del Trofeu Joan Gamper, ‘Festa del Gamper Estrella Damm’, que se disputará el próximo 10 de agosto a partir de las 21.00 horas en el Estadi Johan Cruyff”, ha anunciado el club catalán en un comunicado. En un principio, el encuentro se iba a disputar en el Spotify Camp Nou, pero finalmente no será así por el estado de las obras del nuevo templo blaugrana, que no tiene todavía la licencia de Primera Ocupación que debe darle el Ayuntamiento de Barcelona y, sin ella, no se puede abrir la instalación al público. Esta no será la primera vez que el Estadi Johan Cruyff acoja este torneo veraniego ‘culer’, ya que lo hizo en 2021, cuando el primer equipo masculino y femenino jugaron contra la Juventus de Turín. Antes del encuentro frente al equipo dirigido por el exblaugrana Cesc Fàbregas y en el que juega el excapitán ‘culer’ Sergi Roberto, el conjunto de Hansi Flick será presentado ante su afición como parte de la ‘Festa del Gamper Estrella Damm’, fiesta que tendrá lugar después de la disputa de tres amistosos del Barça en Japón y en Corea del Sur. Este será el primer enfrentamiento entre el Barça y el Como. Ambos clubes, con 125 años y 118 años de historia, respectivamente, no se habían visto las caras antes ni en partido oficial ni en un amistoso. El Como será el noveno equipo italiano presente en el trofeo del club blaugrana, que tendrá lugar el próximo 10 de agosto y será el último partido antes del inicio de LaLiga EA Sports.