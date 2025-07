Fútbol: El Barça no da tiempo de baja de Ter Stegen tras la reintervención en la espalda

BARCELONA, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - El portero del primer equipo del FC Barcelona Marc-André ter Stegen ha sido "reintervenido" este martes de sus problemas de espalda en Burdeos (Francia) y será baja un tiempo indefinido, mínimo unos tres meses, ya que el club ha optado por no dar un periodo de baja aproximado. "Ter Stegen ha sido reintervenido este martes satisfactoriamente de sus problemas lumbares por la doctora Amélie Léglise, bajo la supervisión de los servicios médicos del club, en la Sports Clinic Bordeaux Merignac. Es baja y su evolución marcará la disponibilidad", comunicó el club blaugrana. El alemán anunció el pasado jueves en sus redes sociales que se volvería a operar de la espalda por ser la "vía más rápida y segura" para recuperarse por completo, al estar "en muy buena forma", pero "no libre de dolor", y avanzó que el proceso de rehabilitación duraría "unos tres meses". El capitán del FC Barcelona ya se operó de la espalda a finales del año 2023, estando 66 días, casi dos meses, fuera de los terrenos de juego. "Esta vez, los médicos creen que serán necesarios unos tres meses por precaución, para no correr riesgos", aseguró el portero en referencia al periodo de recuperación. Poco después, fue el club blaugrana quien confirmó esta segunda operación e informó de que habría un segundo comunicado tras la intervención pero, de nuevo, no hay tiempo de baja aproximado por parte del club, y no se sabrá salvo que el propio Ter Stegen quiera comunicarlo él mismo, como hizo la semana pasada. Con Ter Stegen lesionado, la portería blaugrana está bien cubierta tras el fichaje de Joan Garcia, la renovación de Wojciech Szczesny y la continuidad, por ahora, de Iñaki Peña. En caso de que el alemán necesitara un mínimo de 4 meses para recuperarse, la inscripción de Joan Garcia podría llevarse a cabo usando el hueco salarial dejado por esa posible lesión de larga duración del alemán.