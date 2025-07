Fútbol: El Barça no irá a Japón por "incumplimiento contractual grave" del promotor de la gira

BARCELONA, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El FC Barcelona ha anunciado este miércoles que debido a un "incumplimiento contractual grave" por parte del promotor de la gira asiática, que el primer equipo iba a realizar en Japón y Corea del Sur, queda cancelado el primer amistoso contra el Vissel Kobe en Japón y, como consecuencia, el viaje de este jueves a tierras niponas, mientras que queda en el aire viajar a Corea para jugar los otros dos amistosos previstos. Este domingo no habrá duelo entre Vissel Kobe y FC Barcelona en el Noevir Stadium Kobe, ni posible debut de Joan Garcia, Roony Bardghji ni el recién anunciado Marcus Rashford en la que fue casa de Andrés Iniesta porque, según detalló el club blaugrana, el promotor de la gira no ha cumplido con algunas de las cláusulas pactadas. "El club anuncia que se ha visto en la obligación de suspender su participación en el partido programado para el próximo domingo en Japón debido a un incumplimiento contractual grave por parte del promotor", aseguró el club blaugrana. No obstante, el club valorará reajustar la parte de la gira de verano en Corea del Sur, donde están programados dos partidos contra el FC Seoul (31 de julio) y el Daegu FC (4 de agosto), pero "siempre que se cumplan ciertas condiciones por parte del promotor". En caso de que se cumplan, la expedición blaugrana, que iba a viajar este jueves a Japón inicialmente, viajaría directamente a Corea del Sur "en los próximos días". "El FC Barcelona lamenta esta incidencia y el impacto en la numerosa comunidad de aficionados y aficionadas azulgranas en Japón", asegura la entidad.