Fútbol: el Barça ofrecerá en abierto los dos amistosos en Corea del Sur

BARCELONA, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - El FC Barcelona ha anunciado este martes que, debido a los problemas del pasado domingo en el amistoso contra el Vissel Kobe en Japón, los dos partidos restantes de la Blaugrana Tour Asia Edition 2025 contra el FC Seoul, el 31 de julio, y el Daegu FC, el 4 de agosto, se ofrecerán en abierto a través del canal oficial del FC Barcelona en la plataforma YouTube, excepto en Corea del Sur. "A pesar de que el club contrató servicios externos para ofrecer los tres partidos de la gira asiática y de que contaba con todas las garantías para que los aficionados recibieran un servicio eficiente, esto no fue posible por causas ajenas al club", se defiende la entidad en un comunicado. Ante esta situación, el Barça no quiere asumir en adelante "ningún riesgo más" para sus aficionados y, por este motivo, ofrecerá los dos partidos restantes en abierto y sin ningún coste para los usuarios. "El club pide disculpas a todos los socios y aficionados del mundo por un servicio que no se ha ofrecido con los estándares que exige la entidad y quiere garantizar que estos problemas no se repitan", esgrime el comunicado. Además, el FC Barcelona procederá en breve a "compensar oportunamente" a los aficionados afectados que no pudieron ver el partido.