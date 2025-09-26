Fútbol: El Barça quiere seguir imparable en el derbi de Liga F ante el Espanyol

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona buscará seguir su marcha imparable en este arranque de la temporada 2025-2026 de la Liga F Moeve en su derbi ante el RCD Espanyol, mientras que la Real Sociedad y el Atlético de Madrid tratarán de mantenerse cerca a domicilio en una quinta jornada donde el Real Madrid tiene una dura visita al Costa Adeje Tenerife.

El actual campeón está marcando las primeras diferencias en este inicio de campaña y de momento está mostrándose inaccesible a sus rivales. El pasado fin de semana se quedó como el único ya con el pleno de puntos, una condición que intentará alargar ante un Espanyol que buscará agarrarse a lo especial del choque para plantar batalla.

El conjunto blanquiazul visitará el Johan Cruyf con tan sólo tres puntos y más necesitado, aunque sabedor de la dificultad de arañar algo positivo con lo que soñó por momentos la temporada pasada. En el feudo culer fue ganando hasta la hora de juego antes de ser arrollado por 7-1 y en su estadio mantuvo el 0-0 hasta el minuto 73. Será un partido con ambiente festivo y en el que Aitana Bonmatí ofrecerá a su afición su tercer Balón de Oro consecutivo, acompañada por Vicky López, ganadora del Trofeo Kopa, y de la polaca Ewa Pajor, que se llevó el Trofeo Gerd Müller femenino.

A dos puntos del equipo que entrena Pere Romeu están los también invictos Atlético de Madrid y Real Sociedad, que querrán no perder su estela en sus respectivas complejas salidas. Las colchoneras afrontarán la segunda consecutiva tras dejarse sus primeros puntos del año ante el Madrid CFF y ante otro rival complicado como el Granada CF, mientras que las 'txuri-urdines' se enfrentarán a otro invicto, el Badalona Women, que lleva una victoria y tres empates y que todavía no ha encajado.

Tampoco tendrá un desplazamiento sencillo el Real Madrid, que probará su mejoría en un escenario de mal recuerdo para el madridismo, el Heliodoro Rodríguez López, donde el equipo masculino perdió dos ligas consecutivas en 1992 y 1993 en el último partido. El equipo que entrena Pau Quesada que ha enganchado cuatro victorias seguidas buscará la quinta ante un Costa Adeje Tenerife, que le aventaja en un punto en la tabla, que aún no ha perdido un partido y que tampoco ha recibido ningún gol.

Además, el fin de semana será una oportunidad para que el Athletic Club, el DUX Logroño, el Alhama CF El Pozo, la SD Eibar y el Levante UD estrenen su casillero de victorias. Los dos recién ascendidos se cruzarán en Las Gaunas y el conjunto armero y el 'granota' en Buñol, mientras que las 'Leonas' recibirán a un Sevilla FC que lleva tres derrotas seguidas. La jornada se completa con la visita del Madrid CFF al Deportivo ABANCA, dos equipos empatados a cinco puntos.