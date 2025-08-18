Fútbol: El Barça quiere seguir "siendo referente en todos los deportes" manteniendo su "filosofía"

BARCELONA, 18 Ago. 2025 (Europa Press) - El director de deportes profesionales del FC Barcelona, Xavier O'Callaghan, ha explicado este lunes que su objetivo es que el club siga "siendo referente" en todos los deportes en los que tiene sección, pero consiguiendo mantener su "filosofía" y así poder luchar contra los clubes que pueden invertir más que la entidad blaugrana.

"Nuestro objetivo es que el Barça siga siendo referente en todos los deportes, junto a los clubes que más gastan, pero manteniendo nuestra filosofía y nuestra manera de hacer", ha explicado el directivo este lunes en una rueda de prensa para explicar la situación actual del 'fair-play' financiero y su incidencia en la gestión de las secciones del club blaugrana.

El director de deportes profesionales de la entidad catalana ha explicado que la regulación que impone LaLiga a la hora de controlar presupuestos y finanzas "no sólo afecta al primer equipo de fútbol, sino al conjunto de secciones y estructuras deportivas de la entidad".

"En el caso del Barça, es un club polideportivo, pero la afectación del 'fair-play', abarca a todo el club, y eso también forma parte de las secciones. El 'fair-play', básicamente, intenta calcular qué masa salarial deportiva tiene cada club disponible", explicó el que fue jugador de balonmano del club blaugrana.

O'Callaghan ha revelado que LaLiga les comunicó el pasado curso que excedían el gasto permitido por siete millones, por lo que les exigieron la garantía de un aval.

"Nosotros, la temporada pasada, nos pasaron entre todo lo que es no inscribible, siete millones. LaLiga te dice que la única forma que tengo de controlar eso es pedirle un aval para que me garantice que la temporada que viene usted cumplirá. Y eso es lo que ha pasado", manifestó.

"Y eso es lo que ha pasado. Eso ha pasado hace dos años, ha vuelto a pasar esta vez, la junta directiva ha hecho un aval para poder cumplir con la reglamentación que te pide la Liga de Futbol Profesional, que es, 'si usted no avala esos dineros, le sacaremos del inscribible'. Y como el club lo que quiere es mantener el total de masa salarial de secciones y de fútbol, pues ha tenido que hacer este esfuerzo para intentar proteger la masa salarial total del primer equipo de fútbol y del club", detalló.

El directivo ha revelado que esta temporada la masa salarial no inscribible será de 95 millones de euros, de los cuales 56 millones se destinarán a las secciones profesionales, los deportes amateurs, el fútbol base y la Barça Academy.

"Nuestra responsabilidad es encontrar el equilibrio: invertir para mantener la competitividad de todas las secciones, dentro de las reglas del juego que marca LaLiga, y sin perder la identidad del club", declaró.

"No hace falta ser el club que más gasta para ganar. Lo importante es tener una buena estructura deportiva, apostar por el talento de casa y reforzarnos con criterio, con jugadores con experiencia.

Así podemos competir contra equipos que tienen más presupuesto", manifestó el director de deportes profesionales del club blaugrana sobre la estrategia que seguirá la entidad durante los próximos años para seguir siendo "referente" en todos los deportes.