Fútbol.- El Barça recibe más de 500.000 euros por la presencia de sus jugadoras en la Eurocopa Femenina de Suiza

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

La UEFA anunció este viernes que repartió una cifra récord de nueve millones de euros de su programa de beneficios de la Eurocopa Femenina que albergó Suiza el pasado mes de junio entre los clubes que aportaron jugadoras, con el FC Barcelona el más beneficiado, más de medio millón de euros.

Según indicó este viernes el organismo en un comunicado, gracias a este programa, acordado en colaboración con la asociación Clubes de Fútbol Europeos, antigua ECA, ha repartido el doble de dinero que en la anterior cita celebrada en Inglaterra en 2022 y entre un total de 103 clubes.

"El fondo refleja el creciente éxito de la Eurocopa Femenina y subraya su importancia como motor clave del crecimiento continuo del fútbol femenino", subrayó la UEFA, que recalcó que estos pagos "recompensan tanto a los clubes de élite como a los amateurs cuyas jugadoras fueron seleccionadas para la Eurocopa Femenina 2025, reconociendo el papel esencial que desempeñan en todos los niveles en el desarrollo de jugadoras y el apoyo al éxito de los equipos nacionales".

El ente rector del fútbol europeo apuntó que este "enorme salto en los pagos de beneficios de los clubes" se une a otros como el crecimiento en un 156% de los premios monetarios del torneo o el que las futbolistas tuvieron garantizado por primera vez un porcentaje.

En total, clubes de 16 ligas han recibido estos pagos y el montante total se calculó según el número de días que cada jugadora estuvo liberada por cada equipo para el torneo, lo que incluyó diez días de preparación, el total de días que participó en la EURO y un día adicional de viaje.

La tarifa diaria ascendía a 1.095 euros por futbolista, lo que garantizaba un mínimo de 21.900 para cada una de las selecciones eliminadas tras la fase de grupos. En los casos en que alguna fuera sustituida durante el torneo por lesión o se inscribiera en un nuevo equipo durante el campeonato, los clubes recibían un pago prorrateado.

De este modo, el FC Barcelona recibió un total de 567.210 euros de este programa. El club blaugrana fue el que más recompensa ha tenido después de ceder con 18 futbolistas en la Eurocopa, incluyendo a Laia Aleixandri, fichada procedente del Manchester City inglés en junio, y a la sueca Fridolina Rolfö, cuya marcha fue anunciada en julio con el evento ya iniciado, y sin tener en cuenta a la noruega Ingrid Engen, que dejó el club a principios de junio.

El Real Madrid percibió 260.610 euros por su decena de futbolistas, siendo el segundo equipo español que más de una lista que incluye a Athletic Club (78.840), Atlético de Madrid (78.840), Levante UD (7.665), Deportivo ABANCA (21.900), RCD Espanyol (21.900), Real Betis (6.570), Real Sociedad (31.755), Sevilla FC (55.845) y el Costa Adeje Tenerife (8.760). En total, el segundo equipo que más dinero ha obtenido ha sido el Bayern Múnich alemán (465.375), ligeramente por delante del Chelsea FC inglés (462.090).

"A medida que el fútbol femenino continúa creciendo y prosperando, queremos que todos compartan su éxito. El programa de beneficios para clubes refleja el papel vital que desempeñan los clubes europeos en el desarrollo de las jugadoras que hicieron de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2025 un torneo tan innovador y memorable. Los pagos no son solo una recompensa económica, sino una inversión en el futuro del fútbol, que refuerza la importante colaboración entre el fútbol de clubes y el de selecciones nacionales", expresó Aleksander Ceferin, presidente de UEFA.

Por su parte, Nadine Kessler, directora de Fútbol Femenino del organismo, subrayó que "el enorme éxito de la Eurocopa Femenina 2025 fue posible gracias al esfuerzo colectivo, una inversión significativa y las actuaciones excepcionales de jugadoras de talla mundial que lucieron con orgullo las camisetas de sus selecciones nacionales". "El programa de beneficios para clubes reconoce la inmensa contribución de estos al desarrollo de este talento excepcional", advirtió.

El presidente de la EFC, Nasser Al-Khelaïfi, indicó que la asociación "está muy satisfecha de que más de 100 clubes del fútbol femenino se hayan beneficiado de la cesión de sus jugadoras para la Eurocopa Femenina". "Los programas de beneficios para clubes son un pilar fundamental de nuestra colaboración estratégica con la UEFA y fortalecen la importante colaboración entre clubes y selecciones nacionales para seguir impulsando el crecimiento y desarrollo del deporte", remarcó.