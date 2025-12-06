Fútbol. El Barça recupera a Fermín y a De Jong para La Cartuja

MADRID, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El mediapunta Fermín López y el centrocampista Frenkie de Jong han recibido sus respectivas altas médicas y han entrado en la lista de convocados del FC Barcelona para afrontar el partido de LaLiga EA Sports de este sábado ante el Real Betis en el Estadio de la Cartuja (18.30 horas).

El onubense ha superado una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha, mientras que el neerlandés ha dejado atrás el proceso febril que le impidió jugar el último partido frente al Atlético de Madrid (3-1).

Sin embargo, el técnico azulgrana, Hansi Flick, no podrá contar con Dani Olmo, que se queda fuera de la lista después de confirmarse que sufre una luxación en el hombro izquierdo, que se produjo ante los rojiblancos, y se suma a la ausencia de Marc-André ter Stegen, Gavi y Ronald Araujo.

De esta manera, la convocatoria completa la integran Balde, Cubarsí, Ferran, Pedri, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Joan García, Rashford, Christensen, Fermín, Casadó, Gerard Martin, De Jong, Bernal, Koundé, Eric García, Szczesny, Jofre, Dro, Roony, Eder Aller y Tommy.