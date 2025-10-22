Fútbol: El Barça y Élite Taxi alcanzan un acuerdo para mejorar el servicio de taxi los días de partido

BARCELONA, 21 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Fútbol Club Barcelona y Élite Taxi han llegado a un acuerdo este martes después de que el club blaugrana se comprometiera a habilitar una parrilla exclusiva para taxis a 80 metros del estadio los días del partido para mejorar el servicio a los socios y aficionados, según ha anunciado Élite Taxi en un comunicado.

Élite Taxi ha desconvocado la manifestación prevista para las 17.00 horas de este martes en señal de protesta por el acuerdo entre el club y Uber después de reunirse con representantes del Barça y de que éstos se comprometieran a revisar toda la documentación aportada por la plataforma, relativa a las sanciones de la empresa de VTC.

A partir de ahora, Élite Taxi asegura que pondrá el foco en la parada de Uber en la Terminal 1 del Aeropuerto de Barcelona y, en este sentido, asegura que intensificará la "presión institucional y política" para exigir más controles y sanciones y celeridad en la aprobación de una nueva ley del taxi.