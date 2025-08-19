Fútbol: El belga Leander Dendoncker refuerza la medular del Real Oviedo hasta 2027
Fútbol: El belga Leander Dendoncker refuerza la medular del Real Oviedo hasta 2027
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -
El centrocampista belga Leander Dendoncker jugará en el Real Oviedo las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, después de que el club asturiano y el Aston Villa hayan llegado este martes a un acuerdo para su traspaso.
El de Passendale, de 30 años, recala en la capital del Principado de Asturias tras militar como cedido el pasado curso en el RSC Anderlecht belga. Este mismo martes, se ejercitó a las órdenes de Veljko Paunovic en las instalaciones deportivas de El Requexón junto al otro reciente fichaje azul, Eric Bailly.
Dendoncker dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con el Anderlecht (2014-18), y tras cinco campañas en la liga de su país fichó por el Wolverhampton, donde disputó 159 partidos. En 2022, se unió al Aston Villa, aunque su falta de continuidad le hizo salir cedido dos temporadas consecutivas al Nápoles y al Anderlecht.
Además, Dendoncker debutó con selección absoluta de Bélgica el 7 de junio de 2015, en un partido amistoso contra Francia, y en 2018 el entonces seleccionador belga, el español Roberto Martínez, lo incluyó en la lista de 23 convocados para el Mundial de Rusia.
Otras noticias de Fútbol exterior
- 1
El Gobierno está haciendo un satélite y dice que será mejor que los de Cristina Kirchner
- 2
El Gobierno y un mezquino reparto de lugares en las listas para los aliados del oficialismo
- 3
Sorpresivo giro: ¿Por qué las pantallas no te dejan dormir? La luz azul no tendría toda la culpa, admiten los expertos
- 4
Dónde ver Homo Argentum online: esto es lo que se sabe sobre su desembarco en el streaming