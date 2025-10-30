Fútbol.- El Bernabéu Market abre sus puertas el 4 de noviembre tras una inversión inicial de 8 millones

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El mercado gastronómico 'Bernabéu Market', que estará ubicado en el renovado estadio del Real Madrid, abrirá sus puertas el próximo 4 de noviembre en un espacio en el que se reunirán restaurantes y tiendas 'gourmet' especializadas, entre otros, según informa en un comunicado. En concreto, el grupo gallego Amicalia, a través de su filial Restanima, ha sido el encargado de poner en marcha este proyecto que nace de una concesión de 10 años con el Real Madrid y que ha supuesto una inversión inicial de 8 millones de euros, lo que supone el mayor proyecto gastronómico dentro del feudo madridista.

El mercado, al que se accede por la Plaza de los Sagrados Corazones, bajo la puerta 45 del coliseo blanco, dispone de una superficie de 3000 metros cuadrados donde contará con 17 operadores inicialmente, aunque alcanzará los 20 a lo largo de las próximas semanas y contará con una capacidad de 1000 comensales.

De esta forma, el espacio estará abierto al público de 10.00 a 24.00 horas, los siete días de la semana durante todo el año, a excepción de los días de partido que cerrará dos horas antes del horario del partido, durante el encuentro y una hora después para dar servicio VIP al Real Madrid.

Al frente de Bernabéu Market figura Anxo García, profesional vinculado al Grupo Amicalia desde hace más de 15 años y actual director general de Restanima, mientras que en la dirección del proyecto está Inés de Marichalar y de Corral, que ejerció de subdirectora en el Mercado de San Miguel.

"El Bernabéu Market es un proyecto que une dos de mis grandes pasiones: la gastronomía y el desarrollo de espacios que generan vida en la ciudad", ha asegurado la ejecutiva.

Con una puesta en escena contemporánea e innovadora, está concebido como un nuevo distrito gastronómico en el corazón financiero de Madrid y que busca convertirse en una parada obligada tanto para el público local como para el visitante nacional e internacional.

De esta forma, en este espacio estarán presentes marcas y conceptos gastronómicos como las empanadas de Malvón Olsen, el pulpo de A Feira Pulpería, Manteca Burgers, Kebah! o los ibéricos de Joselito. Además se suman los encurtidos de Greta La Vinagreta, los turrones de 1880 o las Ostras Sorlut, mientras que en la restauración destacan la presencia de Beata Pasta, las tabernas vascas de perretxiCo, Divorare o los arroces de Escudella Arroz y Más y las reconocidas tortillas de Casa Dani.

Mientras que la oferta líquida juega también un papel protagonista de la mano de Mahou, cerveza oficial, y The Wine Shop y su cava mecánica diseñada a medida para Bernabéu Market que gira como una noria permitiendo disponer de 200 referencias de vinos y que ofrecerá una selección de quesos artesanos nacionales de la mano de Flores de Queso.

El consejero delegado de Baldoria Group, Ciro Cristiano, se ha congratulado de llevar su concepto de Beata Pasta al coliseo blanco.

“Es un paso especial en nuestra historia, con el corazón siempre en Italia y la mirada puesta en Madrid. Beata llega al Bernabéu y, para mí como napolitano, es pura emoción. Crecer con el fútbol y poder estar en el templo mundial del deporte con nuestra pasta es un sueño hecho realidad”, ha reconocido Cristiano a Europa Press.

De la misma opinión es Josean Merino, chef y consejero delegado de Grupo Hirviendo, que también ha mostrado a Europa Press su "ilusión" por llevar sus tabernas perretxiCo a una ubicación "tan especial e importante" como es el Bernabéu. "Siempre habíamos soñado con algo así y es como ver un sueño hecho realidad", ha asegurado.

“Esta apertura nos plantea posicionar nuestra marca en un contexto diferente al que estamos habituados, con vecinos muy potentes y con una exposición al público internacional que nos parece apasionante. Vamos a estar a la altura y mucha gente que todavía no nos conocía nos va a poner en el mapa gracias al Bernabéu Market”, ha celebrado.

PRIMERA CERVECERÍA EN UN CAMPO DE FÚTBOL Y EL STARBUCKS MÁS GRANDE

De esta forma, el renovado Santiago Bernabéu se ha convertido en un nuevo espacio gastronómico de la capital, ya que cuenta con el Starbucks más grande de España, que se une a espacios como 'Plaza Mahou', una microcervecería de Mahou San Miguel, que convierte al Bernabéu en el primer estadio de fútbol en España en elaborar su propia cerveza.

Este espacio cuenta con una superficie de unos 700 metros cuadrados y es el mayor espacio de la ciudad dedicado a una marca de cerveza. En su interior alberga una fábrica con capacidad para producir 30.000 litros anuales y se prevé que pasen cada año unas 400.000 personas por sus instalaciones.

El Bernabéu también alberga la primera 'flagship' de Starbucks en España, siendo, además, la primera de la marca ubicada dentro de un estadio de fútbol en Europa y su espacio más grande en España, ya que cuenta con una superficie de 900 metros cuadrados, que se reparten en dos plantas y que cuenta con vistas privilegiadas al campo madridista.

Un espacio dedicado al café, donde el visitante puede disfrutar de una propuesta gastronómica diferente con platos pensados para maridar con café, gracias a las colaboraciones que tiene actualmente con Balbisiana, con sus tartas artesanales; Novo Mundo, con croissants y hogazas premiadas; y las 'cookies' americanas de Cookie Lab.

Además, el feudo del Real Madrid reforzó su apuesta gastronómica, después de que el grupo La Máquina reabriera 'Puerta 57', el que fuera el primer restaurante ubicado dentro de un estadio en España, que volvió abrir completamente reformado 20 años después de su inauguración, o Grupo Arzábal que ha abierto 'Arzábal Bernabéu', el nuevo local del grupo, donde proponen una cocina muy cuidada y que es un homenaje a las tabernas de toda la vida.

Mientras que el Grupo Bambú, uno de los referentes internacionales de la alta gastronomía japonesa, eligió el Bernabéu para traer a España su concepto gastronómico 'KO by 99 Sushi Bar', que se ubica en uno de los palcos de la zona gastronómica del coliseo madridista.