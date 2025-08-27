Fútbol: El Cádiz CF será la imagen de su provincia como destino turístico durante los próximos cuatro años

CÁDIZ, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz patrocinará al Cádiz Club de Fútbol durante las próximas cuatro temporadas, de forma que el club se convertirá en imagen de la provincia de Cádiz como destino turístico, ayudando a atraer visitantes a lo largo de todo el año. El acuerdo se ha presentado este miércoles a los medios de comunicación en el Estadio Nuevo Mirandilla por parte de Germán Beardo, vicepresidente cuarto de la Diputación, Juancho Ortiz, vicepresidente primero de la corporación, Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, y Rafael Contreras, vicepresidente del club, ha detallado la institución provincial en una nota.

Juancho Ortiz ha calificado esta colaboración como "una sinergia y una gran oportunidad para la provincia de Cádiz, que no se puede dejar pasar".

Por su parte, Germán Beardo ha insistido en que este acuerdo "no es una subvención", sino "un acuerdo en el que ambas partes ganan", a la vez que ha recordado que "son muchas" las diputaciones y comunidades autónomas que vinculan su imagen turística con clubes deportivos.

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, ha señalado que "mientras otros equipos andaluces de la misma categoría anuncian destinos turísticos de otros países y continentes, el Cádiz promociona su provincia", ya que "además tenemos la suerte de que el equipo y la provincia se llaman igual".

Para el Patronato, el Cádiz Club de Fútbol "aúna valores como la proximidad, identidad local, pasión o autenticidad". Además, el interés que suscita en los aficionados al fútbol, tanto en Primera División como en la Liga Hypermotion, "está al nivel de los principales clubes andaluces".

Sobre el impacto directo de los partidos y eventos asociados del Cádiz CF para la provincia, el Patronato de Turismo ha señalado que la afluencia semanal de personas al estadio es de más de 18.000, unas 396.000 personas aproximadamente por temporada, muchas de ellas procedentes de otros municipios y provincias, lo que repercute en el consumo en la hostelería, transporte y comercio local.

La cobertura televisiva de sus partidos se ve en más de 100 países, proyectando la imagen de Cádiz y su provincia como destino ante más de 106 millones de espectadores en las dos últimas temporadas. Además, el contenido digital cuenta con "millones de visualizaciones por temporada", con posibilidad de integrar campañas de promoción turística de la Diputación. Así, a día de hoy el Cádiz CF cuenta con más de 17 millones de seguidores en redes sociales, y es el noveno equipo de España en número de seguidores e interacciones, y el octavo en visualizaciones de vídeo.

Además, hay eventos paralelos que generan vínculos institucionales y oportunidades de promoción entre el sector turístico y empresarial local, como los conciertos o las muestras gastronómicas celebradas este verano.

En ese sentido, se ha apuntado que el Cádiz CF es una institución que, según estudios de la Universidad de Cádiz, ha sido capaz de generar "millones de euros" aportando centenares de empleos directos, indirectos e inducidos.

Los activos que el Cádiz CF pone a disposición del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz como contraprestación al patrocinio incluyen publicidad en las camisetas y equipación, presencia en los soportes publicitarios del estadio Nuevo Mirandilla, tanto físicos como digitales, serigrafía del logo y web de cadizturismo.com en el autobús del Cádiz, presencia en la web, redes sociales y boletines digitales o newsletters que envía el club, acciones de bienvenida a la afición visitante y diversos sorteos conjuntos de merchandising entre los seguidores.

La valoración económica de los distintos activos incluidos en la propuesta de patrocinio entre el Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz y el Cádiz Club de Fútbol se ha realizado a partir de los datos y métricas oficiales proporcionados por LaLiga, a través de sus informes de valoración de marca y retorno de visibilidad.

Según este organismo, el retorno económico de la inversión "multiplica por cuatro cada euro invertido" mientras el equipo juega en LaLiga EA Sports (Primera División), y "multiplica por dos" la inversión en La Liga Hypermotion.

Antes de firmar este acuerdo, el Patronato Provincial de Turismo ha encargado una auditoría a Mediapro para medir el retorno de la inversión.

Estas auditorías permiten a los clubes medir el retorno publicitario (ROI) equivalente de cada exposición de marca.

Los valores obtenidos se comparan dentro de rangos establecidos para clubes con características similares al Cádiz CF, en términos de audiencia televisiva nacional e internacional, seguidores en redes sociales, alcance mediático, nivel de exposición en plataformas digitales y físicas y clasificación deportiva y número de apariciones televisadas.