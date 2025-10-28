Fútbol.- El Cádiz condena "con absoluta firmeza" los altercados en la previa del partido ante el Granada

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Cádiz CF lamentó y condenó este martes "con absoluta firmeza" los altercados ocurridos en la previa del partido disputado el pasado sábado 25 de octubre entre el conjunto amarillo y el Granada CF en el Nuevo Los Cármenes.

"El Cádiz CF lamenta y condena con absoluta firmeza los incidentes ocurridos en la previa del partido disputado el pasado sábado 25 de octubre", expresó la entidad andaluza sobre los altercados antes del partido ante el Granada de LaLiga Hypermotion en un comunicado publicado en su página web.

El club defendió que "los comportamientos violentos son totalmente inaceptables y contrarios al espíritu del deporte", que debe estar "basado en el respeto, la convivencia y la deportividad".

"Estos hechos aislados, protagonizados por una minoría, no representan en modo alguno a las aficiones de ninguno de los dos clubes, que demostraron un comportamiento ejemplar durante toda la jornada", destacó la nota.

Así, el Cádiz expresó su "total colaboración con las autoridades competentes y con el propio Granada CF para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables".

"Asimismo, el club reitera su compromiso con la erradicación de cualquier forma de violencia en el fútbol y con la promoción de los valores que deben inspirar a este deporte", concluyó el comunicado.

Según medios locales, casi medio centenar de personas fueron identificadas por la Policía en la previa del Granada-Cádiz en el Nuevo Los Cármenes del pasado sábado, tras una pelea entre ultras de ambos equipos sin heridos ni detenidos. Se requisaron decenas de palos y dos puños americanos.