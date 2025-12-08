Fútbol.- El central brasileño del Real Madrid Éder Militao sufre una rotura en el bíceps femoral

MADRID, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press). El central brasileño del Real Madrid Éder Militao sufre una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda con afectación al tendón proximal y estará varios meses de baja, perdiéndose, entre otros encuentros, la Supercopa de España, que se disputa el próximo mes de enero. "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Éder Militao por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal", apunta el comunicado oficial emitido por el club blanco este lunes. El central brasileño tuvo que ser sustituido en el minuto 24 del encuentro liguero de este domingo que medía al Real Madrid y RC Celta, dando entrada a Antonio Rudiger. Ahora, será baja para los próximos meses de competición, en los que se perderá, entre otros compromisos, la Supercopa de España, las tres últimas jornadas de la fase liga de la Liga de Campeones o la visita liguera al Villarreal de la jornada 21. Se trata de la tercera lesión muscular que sufre Militao en esta temporada, en la que ya se había perdido los partidos de Champions ante el Kairat Almaty y el Olympiacos, y el liguero frente al Elche. Además, se suma a las bajas en defensa ya conocidas de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y Dean Huijsen, a las que en el próximo encuentro liguero se le agregarán la de los sancionados Álvaro Carreras y Fran García.